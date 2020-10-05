Оппозиция не прошла в парламент на прошедших 4 октября выборах. Партии «Ата Мекен» и «Республика» после итогов выборов сообщили о том, что выйдут 5 октября в 14 часов на митинг у здания театра оперы и балета в центральной части Бишкека. Они не признают итоги выборов, на которых были зафиксированы массовые подвозы и подкуп.

«Мы не должны допустить прихода в парламент олигархических и криминальных группировок, воров. Поэтому мы приглашаем всех кыргызстанцев высказаться за отмену результатов этих выборов», — считает ата-мекеновец Жанар Акаев.

Почти все партии так или иначе были недовольны итогами выборов, даже «Мекеним Кыргызстан» — она считает, что должна была получить больше голосов. Получившая на одно место в парламенте больше провластная партия «Биримдик» выборами довольна.

Постом о митинге в 14 часов поделились и лидерка «Реформы» Клара Сооронкулова и члены «Бир Бола». Известно также о другом митинге, который с той же целью хотят провести на площади в 12 часов другие партии, непрошедшие в парламент.

SOS !!!Всем на бессрочный митинг. 12:00 часов Publicerat av Сыймык Жапыкеев Söndag 4 oktober 2020

На этот митинг собираются идти партии «Чон Казат» и «Ыйман нуру».

Прошли митинги несогласных с итогами выборов и сразу после получения итогов — так сделали «Социал-демократы». Собираются они выйти на митинг и 5 октября — в 11 часов на площадь Ала-Тоо.

4 октября в парламент прошли 4 партии из 16, участвовавших в гонке.