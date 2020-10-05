«С каждой автоматически считывающей урны (АСУ) поступают предварительные итоги. И каждый наблюдатель может сверить данные в наших таблицах с отчетом этих АСУ. Таким образом, как вы сами видите, были обеспечены все средства для того, чтобы результаты выборов заслуживали доверия», ‒ сказала председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции.

Во время парламентских выборов 4 октября в Центризбирком поступили заявления о допущенных нарушениях закона во время голосования. Шайлдабекова заверила, что если эти факты получат подтверждение, то будут приняты соответствующие меры.

Наблюдатели по всей стране фиксировали нарушения: массовый подвоз, опознавательные маски, фотографии бюллетеня, подкуп избирателей. Но в ЦИК сказали что, официальных заявлений было намного меньше, чем показывают в СМИ.

Политик Кубанычбек Исабеков заявил, что автоматически-считывающие урны просрочены еще год назад и предоставил соответствующие документы. Он обвинил ЦИК в халатности при подготовке к выборам в Жогорку Кенеш.

На площади 5 октября в городе Бишкек проходят митинги несогласных с результатами выборов в парламент. Лидеры ряда политических партий, не прошедших в парламент, не признали итоги голосования, объявив результаты выборов нелегитимными.

Выборами осталась довольна только партия «Биримдик». Член партии Торобай Зулпукаров заявил, что выборы в парламент были конкурентными, а избиратели — активными.