Самой популярной партией среди кыргызстанцев в Москве оказалась «Бутун Кыргызстан» — за нее проголосовали 2252 избирателей.

Второй по популярности стала «Мекенчил» — получила 481 голос.

Получившие большинство в кыргызском парламенте «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» набрали в Москве 58 и 28 голосов соответственно. «Реформа» в Москве оказалась популярнее «Биримдика», набрав 49 голосов.

По предварительным данным, 4 октября в парламент прошли 4 партии из 16, участвовавших в гонке. Однако, после окончательного подсчета голосов данные могут измениться и последняя партия получит меньшее количество мест в парламенте или вовсе не пройдет туда.

«Биримдик» — 24,5%

«Мекеним Кыргызстан» — 23,88%

«Кыргызстан» — 8,76%

«Бутун Кыргызстан» — 7,13%.

Недовольны выборами большинство партий, даже «Мекеним Кыргызстан», считавшая, что могла получить больше голосов избирателей. Зато «Биримдик» полностью удовлетворена итогами выборов.