Руководитель миссии БДИПЧ ОБСЕ Томас Бозеруп заявил , что в целом выборы в парламент Кыргызстан можно «оценить хорошо». Однако «вызывают озабоченность» проведение избирательной кампании, работа Центральной избирательной комиссии и подкуп избирателей.

«Я думаю, что все признают тот факт, что подкуп голосов является проблемой, должны быть начаты расследования по подкупу. Наши наблюдатели стали свидетелями одного факта подкупа голосов. Но мы не полиция, а наблюдатели. […] Были противоречия вокруг ряда решений ЦИК, была обеспокоенность по беспристрастности комиссии», — сказал он.

Отдельно Бозеруп коснулся работы СМИ. Во-первых, его удивил «недостаток критического мышления»: во время агитации почти все материалы о выборах были платной рекламой. Это «снижало качество и разнообразие информации и мнений».

Во-вторых, ЦИК Кыргызстана ограничила работу независимых СМИ. Им было запрещено проводить дебаты.

«Мы осознаем, что это нарушение и предоставление равных условий по закону комментировалось очень узким образом», — сказал Бозеруп.

По его мнению, сам день выборов был в целом «хорошо организован», хотя меры профилактики коронавируса и меры безопасности соблюдали не все и не везде. Окончательный анализ и рекомендации стране по проведению выборов в парламент БДИПЧ ОБСЕ сможет только через две недели.

БДИПЧ ОБСЕ помимо прочего будет работать и с жалобами, но миссия может дать лишь рекомендации.

«Мы не можем выступать гарантами чистых и честных выборов», — отметил Бозеруп.

Ранее оценку выборам дали и наблюдатели СНГ, ШОС, ОДКБ, ТюркПА и Тюркского совета, которые считают, что «голосование прошло честно, открыто, прозрачно и демократично». Президент Сооронбай Жээнбеков согласился с ними и назвал выборы состоявшимися.

«Правила были заранее известны, и всем партиям были созданы равные условия для проведения агитационной кампании», — считает он.

Жээнбеков признал, что были «отдельные недочеты на местах», которые «оперативно устранялись».

Вместе с этим на встрече с Томасом Бозерупом согласился с тем, что подкуп голосов и на этих выборах стал проблемой.

«Для искоренения данного негативного явления необходимо улучшить экономическое состояние населения. Мы над этим работаем, для нас это является главной задачей и целью», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

В этом году за выборами в кыргызский парламент следила ограниченная миссия БДИПЧ ОБСЕ из 13 аналитиков и 30 наблюдателей. Краткосрочные наблюдатели не смогли работать на выборах из-за пандемии коронавируса. Для сравнения, за прошлыми парламентскими выборами следили 350 краткосрочных наблюдателей, 22 долгосрочных наблюдателя и 15 экспертов.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ под руководством Томаса Бозерупа прибыла в Бишкек в начале сентября, чтобы проследить, соблюдает ли Кыргызстан международные обязательства и стандарты проведения честных демократических выборов.

Фото: Пресс-служба президента.