Фото: Общее дело

Наблюдатели фонда «Общее дело» посетили в день выборов 252 избирательных участков. Они зафиксировали нарушения — как незначительные, так и серьезные.

На 61.2% участков 10 и менее избирателей не находили свою фамилию в списках и не могли проголосовать. На 9.7% по той же причине не смогли проголосовать больше 10 человек.

Также избиратели лишились права проголосовать из-за сбоя оборудования — это произошло на 7% участков. Там не смогли проголосовать пять и менее избирателей. В итоге, из-за неполадок на 7.4% избирательных участков электронные урны для голосования были заменены на стационарные.

На 4% избирательных участков находились люди, у которых на это не было полномочий.

Мобильные группы наблюдателей побывали на 252 участках и ситуацию на 27 из них оценили, как напряженную.

Они сообщили, что на 18 участках была организована незаконная агитация, на девяти были длинные очереди, на семи подвозили избирателей, на трех использовали админресурс, на двух не работали урны и давили на избирателей, а также подкупали избирателей. Также на участках были зафиксировано давление на представителей партий, журналистов, членов УИК, конфликты между членами УИК и наблюдателями.

Наблюдатели подавали жалобы в УИКи, ТИКи и правоохранительные органы. По их информации на участке 5304 в Оше члены УИК проголосовали за избирателя, а на участке 1003 в Бишкеке, председатель УИК сбросил в урну бюллетень за избирателя, который оставил его на столе. На участке 5264 в Оше провели незаконную агитацию. На многих участках была нарушена тайна голосования.