Кубанычбек Исабеков предоставил телеканалу «Апрель» документы, где указано, что срок сертификации автоматически-считывающих урн истек. Политик обвинил Центризбирком в преступной халатности.

«Несмотря на то что, срок сертификации всех автоматических считывающих урн (АСУ) истек в октябре 2019 года, Центризбирком использовал эти урны в выборах парламента в 2020 году. Эти урны не пригодны для использования. Кто будет нести ответственность, если эти машины дадут сбой», — заявил Исабеков.

Кубанычбек Исабеков известен тем, что он выдвинул себя кандидатом в президенты в 2011 году. За него проголосовали три тысячи человек.

На выборах 4 октября наблюдатели по всей стране выявили ряд нарушений, в том числе и проблемы с АСУ. В Нарыне урны не работали два часа, людям пришлось очень долго ждать в очереди. В Кара-Суу считывающее устройство меняли шесть раз.

Председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции сообщила что, каждый наблюдатель может сверить данные в их таблицах с отчетом этих АСУ.

«Были обеспечены все средства для того, чтобы результаты выборов заслуживали доверия», ‒ сказала Шайлдабекова.