Сооронбай Жээнбеков встретился с главами миссий международных наблюдателей, которые мониторили выборы в кыргызский парламент накануне. Те, кто следил за выборами по линии СНГ, ШОС, ОДКБ, ТюркПА и Тюркского совета, говорят, что голосование прошло честно, открыто, прозрачно и демократично.

Такое же мнение и у президента. Он считает, что парламентские выборы в стране состоялись, «правила были заранее известны, и всем партиям были созданы равные условия для проведения агитационной кампании».

Жээнбеков признал, что были «отдельные недочеты на местах», которые «оперативно устранялись». И поблагодарил организации, которые прислали наблюдателей, за содействие в выборах.

«Выражаю большую благодарность вам за участие в выборах в качестве международных наблюдателей. Мы считаем это демонстрацией международной поддержки», — сказал Жээнбеков.

В это время под окнами Белого дома вышли на акцию протеста более 2 тысяч кыргызстанцев, которые не согласны с итогами выборов. Люди не считают их, как президент и наблюдатели, прозрачными и открытыми.

На митинге не только сторонники большинства партий, что не смогли войти в парламент. Но и те, кого возмутили многочисленные нарушения во время агитации и во время выборов. Kloop ведет live-трансляцию с митинга.