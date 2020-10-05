Сегодня партии "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Чон Казат", "Ыйман нуру" и "Ордо" объединились, чтобы сказать беспределу… Publicerat av Urmat Djanybaev Söndag 4 oktober 2020

Пять партий, не прошедших в парламент, объявили о своем объединении. «Реформа», «Чон казат», «Ордо», «Ыйман Нуру» и «Мекен Ынтымагы» не признают итоги выборов и зовут своих сторонников на бессрочный митинг 5 октября в 12 часов на площадь Ала-Тоо.

«Сегодня партии «Реформа», «Мекен Ынтымагы», «Чон Казат», «Ыйман нуру» и «Ордо» объединились, чтобы сказать беспределу под названием «выборы» нет. Мы считаем выборы несостоявшимся и нелегитимными», — говорит реформист Урмат Джаныбаев.

«Мы объединились», — сообщил лидер «Мекен Ынтымагы» Темирбек Асанбеков.

4 октября в парламент прошли 4 партии из 16, участвовавших в гонке.

«Биримдик» — 24,5%

«Мекеним Кыргызстан» — 23,88%

«Кыргызстан» — 8,76%

«Бутун Кыргызстан» — 7,13%.

Недовольны выборами большинство партий, даже «Мекеним Кыргызстан», считавшая, что могла получить больше голосов избирателей. Зато «Биримдик» полностью удовлетворена итогами выборов.

5 октября должны пройти несколько митингов несогласных партий — социал-демократы планировали выйти на бессрочное мирное собрание на площадь Ала-Тоо в 11 часов, «Реформа», «Чон казат», «Ордо», «Ыйман Нуру» и «Мекен Ынтымагы» будут там же в 12 часов, а «Республика» и «Ата-Мекен» сообщали ранее, что планируют выйти к 14 часам к театру оперы и балета.