В УВД Джалал-Абадской области рассказали подробности конфликта, видеозапись которого начала гулять по соцсетям в день выборов в парламент Кыргызстана, 4 октября. На нем видно, как толпа мужчин конфликтует у баннеров «Мекеним Кыргызстан» с милицией.

Комментарии к видео привязывают его к выборам. Но милиционеры утверждают, что конфликт произошел за 2 дня до выборов, 2 октября. И был связан с задержанием членов ОПГ, за которых заступились местные жители.

«К оперативникам поступила информация о том, что в одном из сел Сузакского района с пистолетом ходит неизвестный мужчина, в ходе розыска сотрудники милиции задержали подозреваемого. Мужчина начал кричать и призывать на помощь граждан, которые подумали, что происходит произвол», — рассказали Kaktus.media-Osh об инциденте.

Граждан милиционеры успокоили. Преодолев активное сопротивление подозреваемого в хулиганстве и его спутника, милиционеры задержали их и водворили в ИВС. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство».

У ранее судимого за убийство мужчины изъяли травматический пистолет с 13 патронами. Оба арестованных оказались членами одной из ОПГ республики.

По информации Kaktus.media-Osh, подозреваемые в хулиганстве могли работать на одну из политических партий. Сегодня им изберут меру пресечения.

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