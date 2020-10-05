У здания Кыргызского драмтеатра в городе Талас начался мирный митинг сторонников нескольких партий, которые недовольны результатами выборов. Кроме этого, митинги за отмену итогов выборов проходят в Бишкеке и Нарыне.

Ранее обладминистрация запретила партиям «Ата Мекен», «Бир Бол», «Республика», «Чон Казат», «Ыйман Нуру», «Реформа» и «Социал-демократы» собираться у здания мэрии и не включала электричество.

Сейчас там собралось около 300-400 человек. В прямом эфире «Азаттыка» из Таласа участник митинга сказал, что вышел на него, потому что не хочет признавать итоги выборов в парламент.

«Выиграли лишь партии богатых людей. От безысходности еле зацепили “Бутун Кыргызстан”, остальных всех не пустили. Не хочу делить на север и юг, но пришло время с завтрашнего дня говорить «Ляппай, аке» [Приказ принят, брат]. Потому что все лидеры оттуда [из южных областей]», — говорит мужчина.

В Таласской области фавориты предварительных итогов партии «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» получили по 21,72% и 19,21% голосов избирателей. А политобъединение «Республика», которое Талас всегда поддерживал больше всех, набрала 19,15% голосов.

Кроме этого, Sputnik.kg сообщает, что на митинг вышли также жители Нарына. По данным издания, сейчас там собрались около сотни человек и представителей партий, которые также не признают результаты парламентских выборов.

Выборы в парламент прошли 4 октября. Почти все партии заявили, что недовольны результатами выборов.