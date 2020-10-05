Однако, исходя из предварительных итогов прошедших выборов можно сделать вывод, что большая часть протестных депутатов VI созыва вовсе не будет представлена в будущем составе парламента.

Это значит, что, возможно, VII созыв будет чаще соглашаться на голосованиях по законопроектам.

Из 10-ки протестных депутатов в следующий созыв, вероятнее всего, проходят лишь двое: Нургазы Нишанов №34 от партии «Биримдик» и Зиядин Жамалдинов №11 от партии «Бутун Кыргызстан».

Остальные депутаты, которые в VI созыве чаще всех не соглашались с предлагаемыми законами и инициативами, либо не прошли в парламент, либо отказались от участия в выборах.

В частности, в следующий созыв не попали Наталья Никитенко и Айсулуу Мамашова из партии «Ата Мекен», а также Мирлан Жээнчороев из «Республики». Еще один депутат, который чаще остальных выступал против законопроектов – Дастан Бекешев – ушел из СДПК и отказался от участия в выборах.