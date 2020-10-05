4 октября в Кыргызстане прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша. По предварительным данным ЦИКа, в парламент проходят «Биримдик» (24,9%), «Мекеним Кыргызстан» (24,3%), «Кыргызстан» (8,89%) и «Бутун Кыргызстан» (7,19%).
Перед выборами «Клооп» проанализировал протестность депутатов предыдущего — VI созыва — изучив результаты более 2500 голосований парламентариев за 4 года.
Благодаря этому анализу удалось выявить 10-ку наиболее протестных депутатов. Они чаще всего голосовали «против», в то время как 110 их коллег единодушно поддерживали законопроекты и инициативы. Вот как выглядит эта десятка:
Однако, исходя из предварительных итогов прошедших выборов можно сделать вывод, что большая часть протестных депутатов VI созыва вовсе не будет представлена в будущем составе парламента.
Это значит, что, возможно, VII созыв будет чаще соглашаться на голосованиях по законопроектам.
Из 10-ки протестных депутатов в следующий созыв, вероятнее всего, проходят лишь двое: Нургазы Нишанов №34 от партии «Биримдик» и Зиядин Жамалдинов №11 от партии «Бутун Кыргызстан».
Остальные депутаты, которые в VI созыве чаще всех не соглашались с предлагаемыми законами и инициативами, либо не прошли в парламент, либо отказались от участия в выборах.
В частности, в следующий созыв не попали Наталья Никитенко и Айсулуу Мамашова из партии «Ата Мекен», а также Мирлан Жээнчороев из «Республики». Еще один депутат, который чаще остальных выступал против законопроектов – Дастан Бекешев – ушел из СДПК и отказался от участия в выборах.
Авторы: Рустам Халимов и Алексей Журавлев
Редактура: Азиза Раимбердиева