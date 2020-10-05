Пресс-служба президента сообщила, что 6 октября Сооронбай Жээнбеков встретится с лидерами всех 16 партий, принявших участие в парламентских выборах.

Встреча запланирована на 11 часов утра.

Ранее лидеры 11 партий, участвовавших в выборах, подписали меморандум о несогласии с результатами голосования. И это не только проигравшие партии: справедливости требуют «Бутун Кыргызстан» и «Мекенчил», которые преодолели семипроцентный барьер после ручного подсчета голосов.

«Эти выборы прошли с грубейшими нарушениями, где был массовый подкуп голосов, давление и угрозы против избирателей – именно это повлияло на ход и результаты голосования! Мы заявляем, что выборы должны быть отменены в связи с массовым подкупом голосов избирателей, которых принудительно подвозили, регистрировали по форме-2 и заставляли их фотографировать бюллетени, носить опознавательные знаки в масках», — говорится в заявлении.

В партиях считают, что голосование сопровождалось «незаконными действиями со стороны власти, коррупционеров и бандитов».

«Сам подсчет голосов прошел с грубейшими нарушениями в условиях непрозрачности и незаконности! Мы заявляем, что выборы прошли под давлением органов власти. […] Массовый подкуп, угрозы и беспрецедентные нарушения в день голосования должны вести только в сторону — отмены результатов голосования и назначению новых выборов в Жогорку Кенеш», — говорится в обращении.

Эти же требования они озвучили днем на многотысячном митинге на площади Ала-Тоо в центре Бишкека. Вечером в городе начались столкновения между милицией и протестующими.

Сообщается о как минимум 16 раненых, в числе которых депутат парламента Жанар Акаев. На самой площади протестующих не осталось, но локальные стычки продолжаются в центре столицы.

Ранее ЦИК и президент Сооронбай Жээнбеков считают выборы состоявшимися. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что «были обеспечены все средства для того, чтобы результаты выборов заслуживали доверия».

Жээнбеков считает, что выборы прошли чисто, прозрачно и открыто, а всем партиям предоставлялись равные возможности во время предвыборной гонки.

Kloop также ведет live-трансляцию с митинга в Бишкеке, который идет уже почти двенадцать часов. Акции протеста против итогов выборов сегодня начались в еще нескольких крупных городах: в Таласе, Нарыне и Караколе.