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Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 6 октября выявили 164 новых случаев заражения COVID-19:

  • Бишкек — 20;
  • Ош — 22;
  • Чуйская область — 19;
  • Ошская область — 9;
  • Нарынская область — 5;
  • Иссык-Кульская область — 9;
  • Джалал-Абадская область — 21;
  • Баткенская область — 59.

За все время пандемии в республике выявили 47 799 случаев заражения коронавирусом.

По данным штаба, за прошедшие не зарегистрировано летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 1 066 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 123 пациента.

  • Бишкек — 8;
  • Ош — 4;
  • Чуйская область — 8;
  • Ошская область — 41;
  • Таласская область — 1;
  • Нарынская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 12;
  • Джалал-Абадская область — 29;
  • Баткенская область — 18;
  • Баткенская область — 13.

Всего за время пандемии выписали 43 644 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 9 случаев заражения — два случая в Бишкеке, три в Чуйской области и четыре в Баткенской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 336 медиков, из которых всего выздоровели 3 063 медработника.

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