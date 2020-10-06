Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 6 октября выявили 164 новых случаев заражения COVID-19:
- Бишкек — 20;
- Ош — 22;
- Чуйская область — 19;
- Ошская область — 9;
- Нарынская область — 5;
- Иссык-Кульская область — 9;
- Джалал-Абадская область — 21;
- Баткенская область — 59.
За все время пандемии в республике выявили 47 799 случаев заражения коронавирусом.
По данным штаба, за прошедшие не зарегистрировано летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 1 066 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 123 пациента.
- Бишкек — 8;
- Ош — 4;
- Чуйская область — 8;
- Ошская область — 41;
- Таласская область — 1;
- Нарынская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 12;
- Джалал-Абадская область — 29;
- Баткенская область — 18;
- Баткенская область — 13.
Всего за время пандемии выписали 43 644 пациента из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 9 случаев заражения — два случая в Бишкеке, три в Чуйской области и четыре в Баткенской области.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 336 медиков, из которых всего выздоровели 3 063 медработника.