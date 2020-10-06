Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 6 октября выявили 164 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 20;

Ош — 22;

Чуйская область — 19;

Ошская область — 9;

Нарынская область — 5;

Иссык-Кульская область — 9;

Джалал-Абадская область — 21;

Баткенская область — 59.

За все время пандемии в республике выявили 47 799 случаев заражения коронавирусом.

По данным штаба, за прошедшие не зарегистрировано летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Всего за время пандемии умерли 1 066 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 123 пациента.

Бишкек — 8;

Ош — 4;

Чуйская область — 8;

Ошская область — 41;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 12;

Джалал-Абадская область — 29;

Баткенская область — 18;

Баткенская область — 13.

Всего за время пандемии выписали 43 644 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 9 случаев заражения — два случая в Бишкеке, три в Чуйской области и четыре в Баткенской области.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 8 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 336 медиков, из которых всего выздоровели 3 063 медработника.