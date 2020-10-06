После захвата Белого дома 5 октября в Кыргызстане отдельные политики стали сами назначать себя на должности, хотя протесты, по сути, еще не прекратились. А политики из нескольких крупных партий объединились в координационный совет и провели собрание, на котором осудили дележ должностей. Они призвали депутатов парламента собраться и назначить правительство. Легитимность этого совета остается под вопросом, как и насильственное смещение с должностей глав областей, городов и отдельных ведомств.

Оппозиция раздроблена — восемь партий представлены в координацонном совете и там почти все представители из числа старых политиков. Еще несколько оппозиционных лидеров сами по себе.

В том же совете нет ни одной женщины, хотя те активно участвовали и в выборах, и в митинге, боролись с нарушениями и требовали не использовать оружие против демонстрантов. Без внимания остались, например, Наталья Никитенко и Эльвира Сурабалдиева из «Ата-Мекен» — Никитенко 5 октября разговаривала с милицией, говоря о неприемлемости насилия, а Сурабалдиева помогала раненым однопартийцам. Нет в совете главы «Реформы» Клары Сооронкуловой, несмотря на ее юридический опыт — она же, в свою очередь, объединилась с представителями молодежи. Молодежь не хочет, чтобы у власти оставались старые политики и требует люстрации.

Рассказываем, кто из старых политиков может вернуться во власть, в которой итак были десятки лет.