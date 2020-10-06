После захвата Белого дома 5 октября в Кыргызстане отдельные политики стали сами назначать себя на должности, хотя протесты, по сути, еще не прекратились. А политики из нескольких крупных партий объединились в координационный совет и провели собрание, на котором осудили дележ должностей. Они призвали депутатов парламента собраться и назначить правительство. Легитимность этого совета остается под вопросом, как и насильственное смещение с должностей глав областей, городов и отдельных ведомств.
Оппозиция раздроблена — восемь партий представлены в координацонном совете и там почти все представители из числа старых политиков. Еще несколько оппозиционных лидеров сами по себе.
В том же совете нет ни одной женщины, хотя те активно участвовали и в выборах, и в митинге, боролись с нарушениями и требовали не использовать оружие против демонстрантов. Без внимания остались, например, Наталья Никитенко и Эльвира Сурабалдиева из «Ата-Мекен» — Никитенко 5 октября разговаривала с милицией, говоря о неприемлемости насилия, а Сурабалдиева помогала раненым однопартийцам. Нет в совете главы «Реформы» Клары Сооронкуловой, несмотря на ее юридический опыт — она же, в свою очередь, объединилась с представителями молодежи. Молодежь не хочет, чтобы у власти оставались старые политики и требует люстрации.
Рассказываем, кто из старых политиков может вернуться во власть, в которой итак были десятки лет.
Садыр Жапаров
Из заключения в премьеры — таким карьерным ростом мало кто может похвастаться. Рассказываем бэкграунд политика, который назначен новым главой правительства, как этого требовали его сторонники. Еще вчера, освободив его из заключения, они кричали ему — «Жапаров — президент!»
Садыр Жапаров — политик, который оппонировал правлению бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В 2018 году суд признал Жапарова виновным в финансировании митинга за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор» в городе Каракол и селе Саруу в 2013 году.
Суд посчитал, что тогда Жапаров управлял митингующими и дал им команду взять в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Его приговорили к 11,5 годам колонии усиленного режима. Позже Верховный суд сократил этот срок на полтора года.
Сам Каптагаев сказал, что не имеет никаких претензий к Жапарову и попросил в сентябре этого года пересмотреть дело политика. В ноябре 2019 года Жапаров обращался к президенту Жээнбекову с просьбой о помиловании. Пока осужденный находился в тюрьме, его родители скончались, а сын разбился в аварии.
За время его заключения его сторонники устраивали несколько крупных митингов — последний из таких прошел 2 марта, тогда людей разогнали из-за того, что они пытались ворваться в Белый дом.
При правлении Курманбека Бакиева Жапаров был депутатом парламента, советником президента и комиссаром Национального агентства КР по предупреждению коррупции. Само правление Бакиева известно масштабным рейдерством со стороны его младшего сына Максима Бакиева.
Камчибек Ташиев
Камчибек Ташиев — верный соратник Жапарова, который внезапно покинул собственное политобъединение «Ата-Журт» чтобы стать лидером «Мекенчил» и отправиться с братом Садыра на выборы в парламент.
Ташиев был депутатом парламента дважды: c 2005 по 2007 при Бакиеве, а затем с 2010 по 2013 — при Розе Отунбаевой и Алмазбеке Атамбаеве.
Первый достаточно крупный скандал, связанный с Ташиевым разгорелся летом 2009 году, когда он занимал пост главы Министерства чрезвычайных ситуаций. Ташиева обвинили в злоупотреблении служебным положением и нарушении закона о госзакупках. Тогда речь шла о том, что Ташиев проводил горючесмазочные материалы для МЧС через свои автозаправочные станции, повышая их стоимость.
Тогда Счетная палата выявила, что исчезли 1,8 млн сомов. Кроме того, при закупках спецоборудования пропал 1,1 млн сомов. Тогда же установили, что за счет Фонда по ликвидации бедности было выделено 248 млн сомов для МЧС на закуп 73 пожарных машин. Машины оказались с заводским браком и их нельзя было использовать.
Но Ташиева уволили с поста главы МЧС только в декабре 2009 года.
После революции в 2010 году Ташиев пошел на выборы от партии «Ата-Журт», которая выиграла их, набрав больше всего голосов. Тогда «Ата-Журт» обошла СДПК, которая впоследствии при Атамбаеве стала провластной партией.
Одним из достаточно ярких моментов в политической карьере Ташиева стал инцидент в 2012 году, когда политик попытался перелезть через забор Белого дома.
Это произошло на митинге, где демонстранты требовали национализации рудника Кумтор. Между милиционерами и митингующими началась стычка, а позже правоохранители задержали как самого Ташиева, так и его коллег по парламенту Таланта Мамытова и Садыра Жапарова.
Судебные процессы над членами партии «Ата-Журт» длились больше года. В итоге, они были приговорены к полутора годами лишения свободы, но политиков вскоре освободили из-за того, что те провели восемь месяцев в СИЗО, где один день заключения засчитывается за два.
Ташиева неоднократно обвиняли в националистической риторике. В сентябре 2010 года в интервью изданию «Фергана» он заявил, что русские, узбеки и турки не вправе претендовать на равенство с кыргызами, поскольку это ставит под вопрос целостность республики. Такое заявление было воспринято очень остро, так как в 2010 году на юге Кыргызстана произошел межэтнический конфликт.
В 2012 году в интервью он заявил, что премьер-министром должен стать «чистокровный кыргыз». Тогда на пост премьер-министра претендовал Омурбек Бабанов, мать которого не является кыргызской. Тем не менее, на последних парламентских выборах, которые прошли в 2015 году, Ташиев и Бабанов объединились и их партия стала называться «Республика — Ата-Журт». Тогда партия заняла второе место на выборах и получила 28 мест в парламенте. При этом Ташиева сняли с предвыборной гонки за избиение представителя партии «Онугуу-Прогресс».
Омурбек Бабанов
У Бабанова богатое политическое и бизнес-прошлое. До прихода в политику Бабанов руководил крупными промышленными предприятиями. В 2005 году, при Бакиеве, он был избран депутатом Жогорку Кенеша от родного Кара-Бууринского района Таласской области. После этого он еще дважды проходил в парламент в 2010 и 2015 годах — при Розе Отунбаевой и Алмазбеке Атамбаеве.
Бабанова два раза назначали первым вице-премьер-министром страны, а в декабре 2011 года он возглавил правительство на восемь месяцев.
В 2017 году лидер «Республики» Омурбек Бабанов выдвинул свою кандидатуру на пост президента. Он был главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова, которого поддерживал во время всей предвыборной кампании глава страны Алмазбек Атамбаев.
На президентских выборах Бабанов обещал, что при нем Кыргызстан в течение шести лет войдет в десятку быстро развивающихся стран — к 2023 году кыргызстанцы должны были стать богаче в два раза.
Также политик хотел через судебную реформу искоренить коррупцию в таможне. Журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP выяснили, что именно через таможню выводились деньги из Кыргызстана. К этому мог быть причастен экс-зампред Таможенной службы Раимбек Матраимов.
Различные исследования показывали, что Бабанов был фаворитом населения в предвыборной гонке. Но на выборах победил провластный кандидат Сооронбай Жээнбеков. После этого Бабанов заявил об уходе из политики и уехал из Кыргызстана. Позже в нескольких интервью различным изданиям он рассказывал, что его вынудили уехать из страны Атамбаев и Жээнбеков, угрожая его семье. Во время предвыборной гонки на Бабанова было заведено два уголовных дела, которые, по словам политика, должны были прекратить, если он уедет из Кыргызстана. Однако этого не произошло.
Бабанов с 2017 года жил в Москве и вернулся в страну только через два года. Он сохранил обещание и пока в политику не вернулся. Однако за неделю до парламентских выборов Бабанов появился на публичном открытии «Аллеи славы» возле торгового центра Asia Mall. На следующий день на официальной странице «Республики» в фейсбуке появилась фотография Бабанова с Русланом Казакбаевым на фоне баннера партии с надписью «Добро пожаловать, Омурбек Токтогулович». Во время протеста 5 октября демонстранты несколько раз спрашивали, где же Бабанов, но на трибуне он не появился. Зато появился в координационном совете, где заявил, что возвращается в политику.
Адахан Мадумаров
Именно Мадумаров возглавляет нынешний координационный совет. Был депутатом трех созывов парламента в 1995, 2000 и 2005 годах — при первом президенте Аскаре Акаеве и при Курманбеке Бакиеве. В IV созыве Мадумаров успел поработать спикером. Лидер «Бутун Кыргызстан» с 2010 года. Дважды участвовал в выборах президента — пока ни разу не победил. Его партия очень популярна среди мигрантов. Любит называть журналистов коллегами.
Несмотря на то, что он называет себя оппозиционным политиком, этот имидж был подпорчен в 2013 году. Мадумаров получил пост заместителя генсекретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств и уехал в Анкару. В 2015 году он вернулся в страну.
В одном из интервью журналистам он заявил, что, если власти сделают ему выгодное предложение, он, вероятно, согласится. Но остался в оппозиции — возможно предложения не поступило. Пришел на митинг 5 октября, хотя его партия прошла семипроцентный порог на выборах и могла получить места в парламенте. Правда вечером 5 октября чуть не был избит демонстрантами за «продажу Каркыры».
В 2008 году, будучи спикером, Мадумаров поставил на голосование законопроект о передаче пастбища Каркыра Казахстану в рамках ратификации границ. Голосование было начато, несмотря на то, что депутаты от СДПК и партии Коммунистов предлагали не спешить с ратификацией. А партию президента Курманбека Бакиева — «Ак Жол» — ратификация устраивала. Пастбище было спорным участком, а после голосования 1150 гектаров перешло Кыргызстану, а 620 гектаров – Казахстану. Тему Каркыры припоминают Мадумарову на каждых выборах.
Темир Сариев
О своем наличии в списке совета говорил и неудавшийся бутункыргызстанец (ушел сразу после объявления присоединения к партии) — экс-премьер Темир Сариев, который не участвовал ни в выборах, ни в митинге, а лишь рассказывал о нем в интервью зарубежным журналистам.
Сариев стал депутатом в 2000 году при Аскаре Акаеве и выступал вместе с депутатами Омурбеком Текебаевым и Адаханом Мадумаровым за реструктуризацию парламента из двухпалатного в однопалатный. После «тюльпановой революции» в марте 2005 года Сариев вошел в состав делегации, которая приняла в Москве отставку президента Аскара Акаева.
В 2006 году, при правлении Бакиева, Сариев стал одним из организаторов оппозиционного движения «За реформы». В том же году присоединился к Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК) Алмазбека Атамбаева, но в апреле 2007 года вышел из нее и создал свою партию «Ак-Шумкар».
В 2009 году парламент назначил президентские выборы на 23 июля, после чего оппозиция заговорила о едином кандидате на выборах. Среди возможных претендентов также назывался и Темир Сариев.
Когда Алмазбека Атамбаева выдвинули в качестве кандидата на пост главы государства от оппозиции, Сариев остался недоволен этим решением и выдвинул свою кандидатуру от «Ак-Шумкара». Однако победу на президентских выборах одержал Бакиев, что стало еще одной причиной недовольств, как среди населения, так и среди оппозиционных сил.
После свержения Бакиева с поста президента в результате апрельской революции 2010 года, Сариев занял пост заместителя председателя Временного правительства в ранге министра финансов. В декабре 2011 года Темир Сариев был назначен на должность министра экономики. Спустя четыре года Сариев стал премьер-министром Кыргызстана, однако через год на внеочередном заседании правительства он объявил об отставке из-за скандала вокруг реконструкции автодороги Балыкчы — Корумду. Эту дорогу не могут достроить до сих пор, но в бытность премьером Сариев из-за нее поссорился с главой Минтранса Аргынбеком Малабаевым. Последний обвинил Сариева в лоббировании интересов китайской компании, не имевшей лицензии, но победившей в тендере, после чего премьера должен был проверить ГКНБ.
Баллотировался в президенты в 2017 году. А в прошлом году депутатка Эльвира Сурабалдиева рассказала, что после убийства ее отца режимом Бакиева Сариев — коллега ее папы — пытался отнять у нее родительский бизнес. Сариев отрицал, что был пытался осуществить рейдерский захват.
На выборах 2020 года присоединился к «Бутун Кыргызстан» и почти сразу покинул партию «из-за своих принципов».
Мелис Турганбаев
Экс-глава МВД и нынешний председатель ГСИН, известный кыргызстанцам, как «Мелис байке», тоже показался в совете. Это прозвище закрепилось за ним после случая в 2013 году, когда нарушившая ПДД сотрудница РСК-банка Назик Чодронова грозилась патрульным позвонить Абдылде Суранчиеву и «Мелису байке».
Позже она рассказала «Клоопу», что никак не связана с ними. Но после этого в лексиконе кыргызстанцев появилось новое слово «чодронить» — прикрываться связями с могущественными людьми.
Также расследователи «Клоопа» в 2016 году выяснили, что Турганбаев в бытность главой МВД уже четыре года владел бизнесом в Болгарии. Правда, никакой экономической деятельности компания Турганбаева не вела, а сам политик опроверг владение ею.
Кроме этого, в том же году журналист и основатель партии «Чон Казат» Турат Акимов заявил, что его избиение организовал Мелис Турганбаев и он может доказать это стенограммой своего разговора с ним. Тогда в МВД назвали обвинения журналиста «бредом». На митинг 5 октября он пришел, но у него отобрали микрофон, не пожелав его слушать.
Турганбаев — член «Замандаш» и в совете представлен и лидер партии Жениш Молдокматов, который в 2010-2013 годах возглавлял «Общество молодежи Кыргызстана», потом до 2015 года был лидером общественно-политического движения «Калыс» (Справедливый).
«Калыс» известно своими нарушениями прав человека. Не раз движение объединялось с нацпатами из «Кырк Чоро» для дискриминации и нападений на представителей ЛГБТ или женщин-активисток. В 2015 году движение заявило, что помогает спортсменам создать «полувоенную» организацию для борьбы против «внешних угроз». Также Молодкматов боролся за ужесточение закона об НКО и угрожал радикальными мерами неправительственным организациям — например, правозащитникам.
Омурбек Текебаев
Текебаев на выборах обещал дать место молодым и даже передал должность лидера «Ата Мекен» Жанару Акаеву. Однако, он числится в координационном совете — по словам Темира Сариева.
Текебаев возглавил «Ата Мекен» в 1994 году. Известен как автор Конституции Кыргызстана. «Ата Мекен» находился в оппозиции во время президентства Аскара Акаева и Курманбека Бакиева. После Тюльпановой революции Акаев согласился на переговоры только с Текебаевым, который и принял его отставку в Москве.
На не соответствующих международным стандартам выборах в 2005 году в парламент в рядах блока Розы Отунбаевой «Ата Журт» прошел лишь Текебаев. А в 2006 году в багаже лидера партии Текебаева нашли героин, что общественность восприняла, как попытку клана Бакиева очернить его и сфабриковать против него дело.
После Апрельской революции в 2010 году Текебаев был назначен зампредседателя Временного правительства, которое референдумом утвердило новую форму правления страной — по новой Конституции Кыргызстан стал парламентской республикой. В результате выборов 2010 года «Ата Мекен» получила 10,13% голосов и 18 мандатов в новом 120 местном парламенте.
На следующих выборах в 2015 году политобъединение получило намного меньше мандатов — всего 11 — с 9,17% голосов избирателей.
Противостояние с властью не закончилось и во время правления Алмазбека Атамбаева. «Ата Мекен» во главе с Текебаевым выступила против поправок в Конституцию, которые инициировал Атамбаев.
Это привело к тому, что отца Конституции и его сопартийцев начали обвинять в коррупции. В феврале 2017 года Текебаева задержали по подозрению в коррупции с оператором «Мегаком» и выпустили под домашний арест лишь в августе 2019, когда президентом стал уже Сооронбай Жээнбеков.
Во время выборов в парламент Текебаев объявил новым лидером партии Жанара Акаева. На митинге 5 октября не появился, хотя демонстранты требовали его появления.
Алтынбек Сулайманов
Сулайманов во время агитации тоже делал ставку на молодых, а сейчас посещает собрания координационного совета.
Сулайманов был связан с убитым бизнесменом и фигурантом журналистских расследователей о выводе $700 млн Айеркеном Саймаити. После смерти Саймаити Сулайманов признался, что был знаком с убитым.
Когда в парламенте образовали депутатскую комиссию по изучению убийства Саймаити, в комиссию вошли десять нардепов от разных фракций, в том числе – Алтынбек Сулайманов, который позже покинул ее, «чтобы не вызвать подозрений», так как его связывали с Саймаити.
В Кыргызстане Саймаити связывают с влиятельным кланом Матраимовых. Журналисты «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP опубликовали совместное расследование, в котором Саймаити признался в вывозе 700 миллионов долларов из Кыргызстана.
Большая часть денег переправлялась Хабибуле Абдукадыру — 55-летнему китайскому бизнесмену, который перевозил незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше на рынки соседних стран.
Саймаити заявил, что Абдукадыру помогал бывший зампред Таможенной службы Райымбек Матраимов — через него шел подкуп ряда госслужащих.
Сулайманов до 2010 года был депутатом от провластной бакиевской партии «Ак Жол». После смены власти перешел в партию «Республика» и снова стал депутатом.
Алтынбек Сулайманов до конца 2019 года владел добывающей компанией, но не указывал предприятиев своих налоговых декларациях. Позже он передал бизнес известному спортсмену Мыктыбеку Мамасалиеву.
СМИ неоднократно сообщали о связи Сулайманова с ОПГ и даже называли его кличку, под которой он известен в криминальном мире – «Челюсть». По их данным, группировка, возглавляемая Сулаймановым, занимается контрабандой ГСМ и вымогательством. Когда демонстранты штурмовали Белый дом, Сулайманов давал интервью журналистам о протесте.
Алмамбет Шыкмаматов
В «Бир Бол» много молодежи, но заседание совета кроме Сулайманова посетил Алмамбет Шыкмаматов. депутат парламента, ранее был членом партии «Ата Мекен», которая находилась в оппозиции, пока власть была у президент Алмазбека Атамбаев.
В 2017 году после ареста главы партии Омурбека Текебаева, который поругался с Атамбаевым из-за поправок в Конституцию, Шыкмаматов стал лидером фракции «Ата Мекен» в парламенте. В декабре 2019 года у него произошел конфликт с Текебаевым, после чего он покинул ряды политобъединения, сдал депутатский мандат и решил выдвигаться в новый созыв парламента уже от «Бир Бола».
Он заявил в интервью, что решение покинуть «Ата Мекен» далось ему «нелегко», потому что он состоял в партии 15 лет.
«Из-за возникших с Омурбеком Текебаевым разногласий, таких, что даже в самом страшном сне я не мог представить, вынужден уйти из “Ата Мекена” и сдать депутатский мандат. С огромным уважением отношусь к Омурбеку Текебаеву. Он — матерый игрок в политических противостояниях. Я многому научился у него. За что очень благодарен. Но моя ошибка в том, что я сам сотворил себе кумира», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.
На съезде партии 17 августа Шыкмаматов заявил, что партия «Бир Бол» станет оппозицией сегодняшней власти.
В 2017 году в отношении Алмамбета Шыкмаматова возбудили уголовное дело. По версии следствия, он, будучи аудитором Счетной палаты, включил в тендерную заявку авто супруги, продав его победителю тендера компании «Барат люкс» за 13,5 тысяч долларов. Реальная цена авто, по данным экспертов, составляла около 10 тысяч.
Первомайский райсуд в декабре 2017 года признал Шыкмаматова виновным и приговорил к штрафу в 5 млн сомов. Однако Бишкекский горсуд отменил это решение и отправил дело на пересмотр. В 2018 году ГКНБ прекратил уголовное дело в отношении Шыкмаматова.
6 октября появилась информация, что Шыкмаматов сам объявил себя генпрокурором, но на собрании он заявил, что никогда такого не говорил.
Сапар Исаков
Сапар Исаков моложе других, но у власти уже был. Он никак не новое лицо в политике. Видимо, в координационном совете от представляет социал-демократов — хотя на выборах лицами партии были Темирлан Султанбеков и Айжан Мырсан.
Исакова называют одним из самых доверенных людей бывшего президента Алмазбека Атамбаева. До января 2017 года он был первым замглавы администрации президента, до этого пять лет возглавлял отдел внешней политики в этом же ведомстве. Исаков был близок к властным структурам не только при Атамбаеве.
До революции 2010 года он был главой по внешним связям в Центральном агентстве по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ). Это ведомство возглавлял Максим Бакиев, сын правившего тогда президента Курманбека Бакиева. После революции Максим бежал из страны, а затем был заочно осужден за причинение имущественного вреда государству и коррупцию.
А Сапар Исаков почти сразу же начал работать в пришедшем к власти Временном правительстве. После победы Сооронбая Жээнбекова на выборах президента Исаков возглавил правительство, а после конфликтов Атамбаева и действующего президента к премьеру возникли претензии. Сапару Исакову объявили вотум недоверия, а после возбудили и несколько крупных антикоррупционных дел.
В декабре 2019 года Свердловский районный суд Бишкека приговорил Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы — его обвиняли в коррупции и заинтересованности, заключении невыгодного контракта с китайскими инвесторами, которые модернизировали столичную ТЭЦ. Он так и не признал вину. Он был признан виновным и по делу о реконструкции исторического музея, также получив большой срок. Он находился в заключении, когда 5 октября его освободили демонстранты.
Равшан Жээнбеков
Это оппозиционный политик и бывший депутат, тоже числится в составе соцдеков. Он был задержан 12 декабря 2019 года по делу о штурме дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в начале августа этого года. В течение штурма и столкновений Равшан Жээнбеков находился среди сторонников Атамбаева возле дома экс-президента. До того, как Алмазбек Атамбаев попал в опалу Сооронбая Жээнбекова, Равшан Жээнбеков был в оппозиции правлению Атамбаева и не раз говорил о давлении со стороны власти.
Алмазбек Атамбаев
Атамбаев пока не входит в советы и не говорит, что планирует снова стать президентом. Но у власти он уже был и путь его в политике был долог. И именно он сделал все, чтобы президентом страны стал Сооронбай Жээнбеков, который после, по сути, заключил его в СИЗО. До политики Атамбаев был бизнесменом — как он потом любил рассказывать в интервью, был долларовым миллионером. С 1995 по 2000 годы был депутатом, в 2000 баллотировался в президенты. В 2005 году был министром промышленности, а в 2007 премьером страны — правда, меньше года.
Активный участник свержения режима Курманбека Бакиева, входил во временное правительство и стал главой правительства. В 2011 году стал президентом страны.
Инициировал конституционную реформу несмотря на меморандум на внесение поправок в конституцию. Десятки оппозиционных ему политиков были задержаны по схожим обвинениям в якобы попытках захвата власти и осуждены на десятки лет — правозащитники признали их политзаключенными. На свободу эти люди вышли лишь после того, как Атамбаев перестал быть президентом.
Последние годы его правления обернулись давлением на кыргызстанцев за критику президента в соцсетях, исками к СМИ и уголовными делами в отношении политических оппонентов. Открыто поддерживал во время выборов Сооронбая Жээнбекова, что признал и о чем пожалел после конфликта с президентом. Был лишен статуса экс-президента.