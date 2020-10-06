Президент Сооронбай Жээнбеков обратился к кыргызстанцам. В своем обращении он заявил, что «некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть».

«Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям. Я приказал силовым органам не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина», — заявил Жээнбеков.

По его словам, были предприняты все меры, чтобы не обострять ситуацию, так как стабильность в стране «ценнее любого депутатского мандата».

«Я предложил ЦИК тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов», — подчеркнул Жээнбеков.

Он также призвал лидеров политпартий успокоить своих сторонников и вернуться в правовое поле.

«Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества — это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», — заявил он.

По предварительным данным, на выборах в Жогорку Кенеш 4 октября победили провластная партия «Биримдик» и партия «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых. Также в парламент могли пройти лояльная власти партия «Кыргызстан» и немного оппозиционная «Бутун Кыргызстан».

Оппозиционные партии отказались признать выборы легитимными и 5 октября вышли на мирный митинг. Участники требовали аннулирования итогов голосования 4 октября и проведения повторных выборов в парламент.

Митинг ночью перерос в столкновения с силовиками, демонстранты захватили Белый дом, здания ГКНБ, столичной мэрии и гостелеканала ОТРК.

Митингующие освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева, Садыра Жапарова и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

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