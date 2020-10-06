Что за самопровозглашенные мэры? Так разве можно? Как надо по закону?

Вы тоже можете провозгласить себя кем-нибудь, но, к сожалению, это так не работает. Все эти самопровозглашенные мэры, прокуроры и прочие политики на самом деле просто нелегитимные захватчики власти. Они незаконны, а значит можно (и нужно) игнорировать их распоряжения и приказы.

Сания Токтогазиева:

Например, мэра у нас назначают депутаты Бишкекского городского кенеша — этого сегодня не было. Тоже самое полпреды — их назначает премьер-министр, а де факто премьером остается Кубатбек Боронов, а он никого не назначал.

Вся эта вакханалия в кадровой политике — это полная анархия, незаконная и абсолютно противоречит Конституции.

Дисклеймер: после интервью с Санией, Боронов подал в отставку, что, в любом случае, не отменяет ее слов о том, что до его отставки, назначения полпредов он должен был проводить сам.

Что такое люстрация и почему ее все требуют?

Люстрация — это законодательное ограничение и недопуск старых политиков к управлению делами страны. Собственно, недопуск к высшим политическим должностям скомпрометировавших себя чиновников — одно из требований молодежи, которая сегодня митинговала в Кыргызстане. Но, для того, чтобы это заработало, Жогорку Кенеш должен принять отдельный закон.

Сания Токтогазиева:

Многие понимают люстрацию как «посадить, отобрать, конфисковать» Сейчас, мне кажется, главная наша задача перестать заниматься реваншизмом. Люстрацию обычно делают те, кто приходит в эту систему извне, которые никогда не были частью этой системы. Вот тогда люстрация сработает. И молодое поколение получит то, что предлагает — просто закрыть доступ старому поколению политиков занимать политические должности.

Я не думаю, что 6-ой созыв парламента готов это сделать. Нужно сперва принять этот закон, а законы принимаются только парламентом.

А что, если создать временное правительство, как в 2010 году?

Это очень плохая идея. Временное правительство в 2010 году было незаконным и неконституционным.

Сания Токтогазиева:

Сейчас главная задача не дать повториться событиям 2010 года, когда мы полностью окажемся без единого легитимного конституционного органа, в том числе парламента, и создастся временное правительство, и его декреты — этого просто нельзя допускать.

Кыргызстан не выдержит повторного правления декретами временного правительства, потому что любое государство функционирует в рамках закона, основной закон у нас — это конституция.

Так как временное правительство — это не парламент, соответственно, они не могут принимать законы. Им приходится регулировать общественно-социальные вопросы декретами. А декрет — это не закон, потому что любой закон должен попадать под определенные критерии. Один из них — его должен принять легитимный орган. Временное правительство — это не легитимный орган, его нет нигде — не в конституции, народ его не выбирал.

Очень большие проблемы, которые Кыргызстан испытывал с 2010 года, это как раз в силу того что весь этот беспредел творился посредством декретов: массовая национализация, в этом плане это очень опасно. Это является основной угрозой для верховенства права, становления настоящей демократии и конституционализма.

Кто отвечает за все в стране, когда такой хаос?

Сания Токтогазиева:

Сейчас Жээнбеков до сих пор де-юре остается президентом, также как и 6-ой созыв парламента. Соответственно, президент, как главнокомандующий, полностью несет ответственность за происходящее, в силу его конституционного мандата.

Я думаю, что были все предпосылки к тому, что социально-политическая ситуация обострится, если Жээнбеков и нынешняя власть не гарантируют честные выборы, что, к сожалению, и случилось. В этом случае, я думаю, это персональная ответственность Жээнбекова и его команды, которые закрывали глаза на подкуп и административный ресурс. Я думаю, всего этого можно было не допустить.