В Кыргызстане сейчас полный хаос: разные политические силы пытаются захватить управление страной. Почти все они незаконны (включая Садыра Жапарова в качестве премьер-министра). Объясняем, что нужно делать, чтобы разрешить всю эту ситуацию по закону.
После взятия Белого дома и освобождения политзаключенных ночью 6 октября, совершенно непонятно, кто управляет страной. Координационный совет, 6-ой созыв парламента и молодежь за люстрацию разрозненно выступают со своими предложениями.
В это же время, некоторые люди абсолютно незаконно сами себя назначают на разные должности. Например, кандидат в депутаты парламента от партии «Республика» Жоошбек Коеналиев уже сам себя назначил мэром Бишкека и даже начал раздавать указания.
Мы попросили доктора юридических наук Санию Токтогазиеву ответить на самые важные для Кыргызстана вопросы.
Коротко
- Назначения самого себя на должность мэра/прокурора незаконны. Таких чиновников можно (и нужно) не слушаться.
- Координационный совет, который возглавили Бабанов, Жапаров и Мадумаров — незаконен. У них вообще нет никаких полномочий.
- Только 6-ой созыв Жогорку Кенеша сейчас имеет право решать все вопросы в Кыргызстане. Но даже там сейчас вопрос с кворумом спорный, а значит и их решения могут быть незаконны.
Подробно
Что с 6-ым созывом Жогорку Кенеша? Он еще работает?
Да. По конституции, сейчас только Жогорку Кенеш является легитимным органом, и может принимать законные решения. Если президент подаст в отставку, и.о. президента станет спикер Парламента. До недавнего времени им был Дастан Жумабеков, но буквально час назад он подал в отставку. В любом случае, депутаты 6-го созыва должны выбрать нового спикера. Возможно им станет Мыктыбек Абдылдаев, по крайней мере, его кандидатуру выставили на тайное голосование.
Чтобы принять какие-либо законные решения, у ЖК должен быть кворум: присутствовать должен 61 из 120 депутатов. Сегодня в «Достуке» собралось чуть более 30 депутатов, которые решили, что Садыр Жапаров будет и.о. премьер-министра. Они собрали доверенности других своих коллег, обеспечив таким образом кворум: депутаты будут голосовать за своих коллег. А в Доме кино собрались парламентарии, несогласные с таким раскладом.
Садыр Жапаров не может быть и.о. премьер-министра по трем причинам:
а) указ о назначении премьера должен подписывать президент;
б) он не представил свою программу, структуру и состав Правительства;
в) спорный вопрос с кворумом: депутаты заявили, что соблюли его благодаря доверенностям. Пока никто эти доверенности не видел.
Сания Токтогазиева, доктор юридических наук
Шестой созыв просто обязан созвать внеочередную сессию Жогорку Кенеша и разрешить этот политический кризис, который у нас сложился. Тут они обязаны предложить Жээнбекову выбор: либо он добровольно слагает с себя полномочия, или, если он отказывает, они просто обязаны начать процедуру импичмента президента.
Сегодня у ЖК не было кворума, соответственно, все их решения нелегитимны. Это очень настораживает, что они не могут выполнить свои конституционные права и обязанности, это их долг, их срок еще не истек, парламент — единственный легитимный орган. Никакие координационные советы, ни один из них не является легитимным.
Дисклеймер: интервью с Санией было до появления информации о доверенностях. И хотя по закону можно использовать доверенности, парламентарии могут передавать право голосовать только депутатам своей фракции. Сейчас пока нет возможности проверить, соблюдалась ли эта норма, как и проверить само существование доверенностей.
Что за координационный совет из Жапарова, Бабанова и Мадумарова? Это вообще законно?
Нет. Это совершенно нелегитимный орган, у которого вообще нет никаких полномочий по закону.
Сания Токтогазиева:
Это абсолютно незаконно. Нет такого органа нигде: ни в Конституции, ни в подзаконных актах — просто нет такого органа. И члены координационного совета, и все мы должны направить силы на то, чтобы вернуть сложившуюся ситуацию в конституционно-правовое русло. В конституции четко прописано — есть выход из этой ситуации, только этого должны захотеть все стороны.
Что за самопровозглашенные мэры? Так разве можно? Как надо по закону?
Вы тоже можете провозгласить себя кем-нибудь, но, к сожалению, это так не работает. Все эти самопровозглашенные мэры, прокуроры и прочие политики на самом деле просто нелегитимные захватчики власти. Они незаконны, а значит можно (и нужно) игнорировать их распоряжения и приказы.
Сания Токтогазиева:
Например, мэра у нас назначают депутаты Бишкекского городского кенеша — этого сегодня не было. Тоже самое полпреды — их назначает премьер-министр, а де факто премьером остается Кубатбек Боронов, а он никого не назначал.
Вся эта вакханалия в кадровой политике — это полная анархия, незаконная и абсолютно противоречит Конституции.
Дисклеймер: после интервью с Санией, Боронов подал в отставку, что, в любом случае, не отменяет ее слов о том, что до его отставки, назначения полпредов он должен был проводить сам.
Что такое люстрация и почему ее все требуют?
Люстрация — это законодательное ограничение и недопуск старых политиков к управлению делами страны. Собственно, недопуск к высшим политическим должностям скомпрометировавших себя чиновников — одно из требований молодежи, которая сегодня митинговала в Кыргызстане. Но, для того, чтобы это заработало, Жогорку Кенеш должен принять отдельный закон.
Сания Токтогазиева:
Многие понимают люстрацию как «посадить, отобрать, конфисковать» Сейчас, мне кажется, главная наша задача перестать заниматься реваншизмом. Люстрацию обычно делают те, кто приходит в эту систему извне, которые никогда не были частью этой системы. Вот тогда люстрация сработает. И молодое поколение получит то, что предлагает — просто закрыть доступ старому поколению политиков занимать политические должности.
Я не думаю, что 6-ой созыв парламента готов это сделать. Нужно сперва принять этот закон, а законы принимаются только парламентом.
А что, если создать временное правительство, как в 2010 году?
Это очень плохая идея. Временное правительство в 2010 году было незаконным и неконституционным.
Сания Токтогазиева:
Сейчас главная задача не дать повториться событиям 2010 года, когда мы полностью окажемся без единого легитимного конституционного органа, в том числе парламента, и создастся временное правительство, и его декреты — этого просто нельзя допускать.
Кыргызстан не выдержит повторного правления декретами временного правительства, потому что любое государство функционирует в рамках закона, основной закон у нас — это конституция.
Так как временное правительство — это не парламент, соответственно, они не могут принимать законы. Им приходится регулировать общественно-социальные вопросы декретами. А декрет — это не закон, потому что любой закон должен попадать под определенные критерии. Один из них — его должен принять легитимный орган. Временное правительство — это не легитимный орган, его нет нигде — не в конституции, народ его не выбирал.
Очень большие проблемы, которые Кыргызстан испытывал с 2010 года, это как раз в силу того что весь этот беспредел творился посредством декретов: массовая национализация, в этом плане это очень опасно. Это является основной угрозой для верховенства права, становления настоящей демократии и конституционализма.
Кто отвечает за все в стране, когда такой хаос?
Сания Токтогазиева:
Сейчас Жээнбеков до сих пор де-юре остается президентом, также как и 6-ой созыв парламента. Соответственно, президент, как главнокомандующий, полностью несет ответственность за происходящее, в силу его конституционного мандата.
Я думаю, что были все предпосылки к тому, что социально-политическая ситуация обострится, если Жээнбеков и нынешняя власть не гарантируют честные выборы, что, к сожалению, и случилось. В этом случае, я думаю, это персональная ответственность Жээнбекова и его команды, которые закрывали глаза на подкуп и административный ресурс. Я думаю, всего этого можно было не допустить.