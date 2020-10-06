Президент Сооронбай Жээнбеков заявил Би-би-си, что последние события в стране — это попытка незаконного захвата власти.

«Очевидно, их цель — не отменить результаты выборов, а дестабилизировать ситуацию в стране. Ясно, что их конечная цель — убрать президента. Мы все видим, как один утром, другой днем ​​делят должности. К сожалению, наш Кыргызстан, дважды переживший такие потрясения, снова оказался в такой же ситуации. Я бы призвал все стороны прекратить это», — сказал президент Жээнбеков.

На вопрос журналиста о том, что можно ли было предотвратить эти события, глава государства ответил, что итоги выборов в парламент предвидеть было невозможно.

Президент отметил, что на встрече с наблюдателями ОБСЕ ему сказали, что «основной проблемой на выборах был подкуп избирателей».

«Подкуп избирателей происходит из-за плохого социально-экономического положения народа. Пока это не исправить — в стране будет происходить подкуп избирателей. […]. Большая часть моей работы была направлена на улучшение социально-экономического положения страны. Что касается протестов, можно ли было их избежать, как показывает сегодняшняя ситуация, это было долго планировавшиеся, комплексное мероприятие. Это не просто спор по поводу результатов выборов. Результаты выборов были лишь предлогом, ловушкой, чтобы вызвать недовольство людей, после устроили митинги. На организацию митингов нужные большие средства, координация. Конечно народ может протестовать, но организовать их, держать на улице всю ночь и привезти. Мы же все знаем, что для этого нужны большие деньги и ресурсы. Поэтому мы могли бы этого избежать, если соответствующие органы выполняли свою работу или же, наверное, я должен был больше проводить переговоры с политическими силами. К сожалению, это всё уже свершилось. Как бы там не было, я — легитимный президент», — сказал Жээнбеков.

Что нужно сделать, чтобы политическая ситуация стабилизировалась?

«Сейчас организовали координационный совет. Они пытаются вернуть ситуацию в правовое поле. Во-первых, я призываю к этому и я помогу, по мере своих возможностей. Я являюсь легитимным президентом, конечно, они зависят от меня. Сейчас тех, кто делят власть, образовалось не только две, а очень много групп. И их амбиции представляют опасность».

Также президент заявил, что сейчас есть те, кто пытается разделить народ Кыргызстана на юг и север. «Есть опасения, что Кыргызстан съедим не только мы сами, но и что он станет добычей для других».

«Сейчас необходимо только одно, прекратить все споры, дележку должностей, и сесть обсудить все за одним столом».

Сооронбай Жээнбеков отметил, что сейчас ситуация с инвесторами усложнилась, и «пандемия, и зима надвигается».

На вопрос журналиста, готов ли он сесть за стол переговоров с митингующими и сотрудничать, Жээнбеков ответил, что готов к этому

«Я, как легитимный президент, моя роль большая. Я должен объединить их и должен быть готов провести с каждым из них переговоры. Я должен быть к этому готов, это мой долг. И даст бог, это будет моя основная роль», — отмечает президент.

Жээнбеков также сказал, что его беспокоит нынешняя ситуация.

«Этого не должно было случиться, но это случилось. Мы должны из этого выбраться. Я повторюсь моя основная роль сейчас объединить всех», — сказал Жээнбеков.

Ранее Сооронбай Жээнбеков сделал видеобращение к народу Кыргызстана, призывая всех вернуться на правовое поле. В своем обращении он заявил, что «некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть».

Также президент заявил, что предложил ЦИК тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

По предварительным данным, на выборах в Жогорку Кенеш 4 октября победили провластная партия «Биримдик» и партия «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых. Также в парламент могли пройти лояльная власти партия «Кыргызстан» и немного оппозиционная «Бутун Кыргызстан».

Оппозиционные партии отказались признать выборы легитимными и 5 октября вышли на мирный митинг. Участники требовали аннулирования итогов голосования 4 октября и проведения повторных выборов в парламент.

Митинг ночью перерос в столкновения с силовиками, демонстранты захватили Белый дом, здания ГКНБ, столичной мэрии и гостелеканала ОТРК.

Митингующие освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева, Садыра Жапарова и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

После ЦИК признала выборы в парламент недействительными.

Над текстом работали Айгерим Рыскулбекова и Мундузбек Калыков.