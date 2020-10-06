В ночь на 5 октября в Бишкеке прошли протесты против действующей власти — они закончилась захватом Белого Дома. Журналист Kloop и OCCRP Метин Джумагулов успел прогуляться по всему зданию и запечатлел, что из себя представляет здание парламента после активных протестов.

Двор здания Жогорку Кенеша сейчас со всех сторон окружили люди. Журналисту удалось пройти внутрь только с приходом сторонников Садыра Жапарова, которые начали требовать впустить их внутрь.

Электричества в здании не было, поэтому в некоторых коридорах приходилось передвигаться в полной темноте, по битому стеклу и в атмосфере безысходности. За ночь демонстранты прошлись по всем этажам парламента, включая и президентский. На момент прибытия Жапарова, большинство новоприбывших ушло в зал заседаний. Первое, что сильно бросается в глаза — полностью разбитый стенд подарков парламенту от иностранных делегаций. Единственно нетронутыми остались портреты бывших спикеров.

Сам зал заседаний словно превратился в своего злого двойника, напоминая атмосферу из фильмов ужасов или видеоигр — темный, в пыли и грязи, с разбитыми микрофонами и кучей людей на сцене, где ранее выступал спикер Дастан Джумабеков.

Параллельно с выступлением Жапарова и выкриками его сторонников буквально в соседней комнате трудились волонтеры, которые убирали пол и жаловались на происходящее.

«Только убрались и уже другие пришли, ломают», — заявила одна из волонтерок. В коридор, где убирались молодые люди, через разбитое окно со двора периодически заходили и выходили неизвестные. Картина на открытом воздухе ничуть не отличалась — одинокий радиоприемник в окружении бумаг, деревянных досок и каких-то обрывков старых вещей.

Кабинеты депутатов, которые располагаются вдоль всех этажей, оказались полностью разгромлены. Двери выломали, техническое оборудование, включая компьютеры, сканеры и принтеры, лежит на полу в кабинетах и в коридорах. В кабинетах разворотили сейфы и выбросили на пол документы. Только в редких случаях шкафы с папками оставались нетронутыми.

В некоторых комнатах митингующие разбили окна, в основном те, которые выходили на проспект Чуй, крича лозунги в поддержку Садыра Жапарова тем, кто остался во дворе. Остальные прогуливались от кабинета к кабинету с любопытством разглядывая бывшее обиталище парламентариев. На вопросы журналиста люди отвечали неохотно или вовсе старались не отвечать. Некоторые из них снимали на телефоны происходящие, другие вальяжно сидели на целых креслах.

«Депутатские ложки, хорошо живут гады», — заявил один из митингующих показывая сервизы и стеклянные бокалы в одном из шкафов.

Тяжело передвигаться стало только на верхних этажах здания, где видимо произошли поджоги. Запах гари еще не выветрился из коридоров и поэтому резал глаза и затруднял дыхание даже в респираторной маске. Людей в этом крыле парламента практически не было.

Гораздо больше людей оказалось на верхнем этаже, где буквально несколько дней назад сидел президент Жээнбеков. Люди с белыми повязками на руках, представившиеся дружинниками, ходили вдоль комнат и мирно просили людей ничего не ломать и не выносить.

Оказались среди них и две женщины, которые представились сотрудницами Минкульта, они выносили уцелевшие картины и складывали в одном из залов.

«Собственность Минкульта, собственность государства. Не подходить сюда, мы сейчас все выносить будем», — кричали они.

В других комнатах уже убирались другие волонтеры, складывая на импровизированные носилки мусор. В одну кучу относили сломанную технику, в другие горы мусора кидали документы, щепки оставшиеся от дверей и остальные мелкие вещи.

Некоторые залы пустовали полностью. Люди, которые видимо не участвовали в ночном погроме, с осторожностью заглядывали в помпезные залы, цокая языком, восхищаясь былым убранством президентских комнат.

«Зачем ломать? Это ведь все наше, народное», — спрашивал про себя неизвестный мужчина в одном из темных коридоров.

За несколько часов, которые журналист провел в здании, сторонники Жапарова уже успели выйти из Белого дома и направиться на площадь. Основной массой остались уборщики, которые со вздохом снова начали убирать мусор, оставленный после погромов.

Возле центрального входа люди уже собрали большую гору мусора и просили всех посторонних покинуть фойе, чтобы они не мешали уборке. Единственным выходом оставался подъезд №2, где образовалась давка из-за людей, которые спешили на площадь, и волонтеров, которые стремились попасть внутрь.

Двое мужчин из числа дружинников покрикивали на выходящих людей и проверяли, чтобы они не вынесли ничего лишнего. Один из них одернул журналиста и агрессивно спросил журналиста про фотоаппарат в чехле.

«Что проносишь?! Что взял, докажи что твое?» — спросил он, отпустив его после того как журналист показал бейджик и дружинник убедился, что он является представителем прессы.