Утром в Оше прошел митинг, на котором выступил брат президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек. Корреспонденты «Азаттыка» сообщили, что митинг устроил кандидат от партии «Биримдик» Бекмурза Эргешов.

«Мы никогда не должны делится на юг и север, на восток и запад. Если мы будем едины мы сохраним наше государство. Я хочу сказать вам открыто — после выборов еще не был в Бишкеке. Я не выезжал из Оша. Давайте не будем делить Кыргызстан, давайте будем вместе. Кыргызы должны жить по закону, тогда будет все хорошо. Я услышал, что здесь идет митинг, поэтому я пришел на митинг. Все должно быть в рамках закона, у нас есть легитимный президент», — сказал Асылбек Жээнбеков.

Собравшиеся начали говорить, что во время Жээнбекова «жить стало лучше и это надо сохранить». На площади также собрались несогласные с итогами парламентских выборов. Кандидат от партии «Реформа» Мирбек Маматкасымов призвал горожан установить «народную власть».

«Сторонники демократии собирайтесь под флагом на площади! Не присоединяйтесь к антимитингу “Биримдика”», — написал он.

В ходе освещения митинга неизвестные напали на сторонника партии «Реформа» и попытались отобрать камеру у корреспондента «Азаттыка» Дастана Умотбай уулу.

После пришли представители оппозиции — они выступали против Жээнбекова и брат президента вместе с окружением покинул митинг. Люди, заполонившие площадь, высказывали разные требования. Было озвучено требование снова задержать бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова в тюрьму. Так же люди потребовали вернуть бывшего мэра Оша Мелиса Мырзакматова на пост мэра.

Мелис Мырзакматов занимал пост мэра города Ош с 2009 по 2013 годы.

Первые попытки уволить его с этого поста принимались летом 2010 года — сразу после межэтнических столкновений в Оше и Джалал-Абаде.

Однако, жители города выступили против увольнения Мырзакматова.

В декабре 2013 года он был уволен распоряжением премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева. Мелис Мырзакматов принял участие в перевыборах мэра Оша, однако проиграл Айтмамату Кадырбаеву.

Весной 2014 года Мырзакматов, по сообщениям однопартийцев, уехал в Москву. Кыргызстанские СМИ писали тогда, что экс-мэр Оша был вынужден покинуть Кыргызстан из-за «давления», которое оказывалось на политика со стороны властей страны.