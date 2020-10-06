Член Центральной избирательной комиссии Гульнара Джурабаева заявила, что ЦИК приняла решение признать итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша, прошедших 4 октября, недействительными.

По данным Джурабаевой, в ЦИК обсудили вопрос о самороспуске, но решили «сначала подвести итоги, а потом уже дальше принимать решение».

«Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — заявила Гульнара Джурабаева.

По закону состав комиссии формирует Жогорку Кенеш согласно квотам представленных в нем фракций.

На выборах в Кыргызстане победили провластная партия «Биримдик», и партия клана Матраимовых.

Недовольство граждан результатами голосования привело к митингу 5 октября. Участники митинга требовали аннулировать итоги выборов и провести повторные выборы в Жогорку Кенеш. Постепенно митинг перерос в стычки с милицией и ОМОНом. Однако митингующим удалось захватить здание парламента, где находился и офис президента страны.

6 октября президент Сооронбай Жээнбеков сообщил, что поручил ЦИК пересмотреть итоги выборов и если будут доказаны нарушения — аннулировать.

Митингующими были освобождены бывший президент Алмазбек Атамбаев, бывший премьер-министр Сапар Исаков, экс-депутат Садыр Жапаров, бывший мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Правительство и парламент не ушли в отставку, но по всей стране митингующие снимают с должностей руководство госорганов.