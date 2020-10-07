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Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 6 октября выявили 298 новых случаев заражения COVID-19:

  • Бишкек — 57;
  • Ош — 20;
  • Чуйская область — 10;
  • Ошская область — 61;
  • Таласская область — 8;
  • Нарынская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 5;
  • Джалал-Абадская область — 47;
  • Баткенская область — 89.

За все время пандемии в республике выявили 48 097 случаев заражения коронавирусом.

По данным штаба, за прошедшие скончались три пациента от осложнений вызванных коронавирусом — два случая смерти в Ошской области и один случай в Бишкеке.

Всего за время пандемии умерли 1 069 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 154 пациента.

  • Бишкек — 12;
  • Ош — 23;
  • Чуйская область — 5;
  • Ошская область — 48;
  • Таласская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 13;
  • Джалал-Абадская область — 28;
  • Баткенская область — 23.

Всего за время пандемии выписали 43 798 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 18 случаев заражения:

  • Бишкек — 5;
  • Ош — 3;
  • Ошской области — 5;
  • Джалал-Абад области — 3;
  • Баткенской области — 2.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 6 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 354 медиков, из которых всего выздоровели 3 069 медработник.

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