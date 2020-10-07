Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 6 октября выявили 298 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 57;

Ош — 20;

Чуйская область — 10;

Ошская область — 61;

Таласская область — 8;

Нарынская область — 1;

Иссык-Кульская область — 5;

Джалал-Абадская область — 47;

Баткенская область — 89.

За все время пандемии в республике выявили 48 097 случаев заражения коронавирусом.

По данным штаба, за прошедшие скончались три пациента от осложнений вызванных коронавирусом — два случая смерти в Ошской области и один случай в Бишкеке.

Всего за время пандемии умерли 1 069 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 154 пациента.

Бишкек — 12;

Ош — 23;

Чуйская область — 5;

Ошская область — 48;

Таласская область — 2;

Иссык-Кульская область — 13;

Джалал-Абадская область — 28;

Баткенская область — 23.

Всего за время пандемии выписали 43 798 пациента из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 18 случаев заражения:

Бишкек — 5;

Ош — 3;

Ошской области — 5;

Джалал-Абад области — 3;

Баткенской области — 2.

Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 6 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 354 медиков, из которых всего выздоровели 3 069 медработник.