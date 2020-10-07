Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 6 октября выявили 298 новых случаев заражения COVID-19:
- Бишкек — 57;
- Ош — 20;
- Чуйская область — 10;
- Ошская область — 61;
- Таласская область — 8;
- Нарынская область — 1;
- Иссык-Кульская область — 5;
- Джалал-Абадская область — 47;
- Баткенская область — 89.
За все время пандемии в республике выявили 48 097 случаев заражения коронавирусом.
По данным штаба, за прошедшие скончались три пациента от осложнений вызванных коронавирусом — два случая смерти в Ошской области и один случай в Бишкеке.
Всего за время пандемии умерли 1 069 пациентов с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 154 пациента.
- Бишкек — 12;
- Ош — 23;
- Чуйская область — 5;
- Ошская область — 48;
- Таласская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 13;
- Джалал-Абадская область — 28;
- Баткенская область — 23.
Всего за время пандемии выписали 43 798 пациента из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 18 случаев заражения:
- Бишкек — 5;
- Ош — 3;
- Ошской области — 5;
- Джалал-Абад области — 3;
- Баткенской области — 2.
Из стационаров и домашней изоляции за сутки выписали 6 медработников. Всего COVID-19 подтвердился среди 3 354 медиков, из которых всего выздоровели 3 069 медработник.