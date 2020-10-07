Экс-аким Кара-Сууйского района Тилек Матраимов был задержан на территории Узбекистана пограничниками. Информацию об их задержании подтвердил ГКНБ.

О том, что Тилек Матраимов покинул должность акима Кара-Сууйского района, стало известно накануне, 6 октября. А 5 октября в Бишкеке прошел митинг против результатов выборов в парламент. По итогам выборов большинство мест в парламенте получали провластная «Биримдик», связанная с кланом Жээнбековых, и «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Матраимовых.

Клан Матраимовых — влиятельная семья, состоящая из кыргызских политиков и чиновников. От «Мекеним Кыргызстан» в парламент должен был пройти Искендер Матраимов, а самым влиятельным членом клана считался Райымбек Матраимов, бывший зампред таможни и фигурант журналистских расследований о коррупции и контрабанде. Тилек Матраимов был многолетним главой Кара-Сууйского района, очень важного для кыргызской политики — в нем проживают более 440 тысяч человек. Это больше, чем численность населения Таласской и Нарынской областей.

За время агитационного периода обе партии — «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» — обвиняли в подкупе голосов, применении админресурса и других нарушениях. Также обе партии использовали многочисленных фейков, дискредитирующих оппонентов. Мирный митинг против итогов выборов после разгона, вечером 5 октября, обернулся протестом и захватом Белого дома. Члены «Мекеним Кыргызстан» начали удалять посты с агитацией партии, исчез из соцсетей и аккаунт политобъединения.

Тилек Матраимов пытался покинуть Кыргызстан через кыргызско-узбекскую границу. Где находятся другие члены влиятельного клана, замешанного в коррупции, неизвестно. Но Искендер Матраимов и его сторонники поддержали кандидатуру экс-депутата Садыра Жапарова на пост премьера, также они выступают против импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову. Информацию о том, что Жапарова поддерживают Матраимовы, сообщил политик Мыктыбек Абдылдаев. Кроме того, другие депутаты 6 созыва сообщили, что их пытались запугать для того, чтобы премьером был назначен вызволенный 5 октября из заключения Садыр Жапаров.