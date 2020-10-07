Юристы Правовой клиники «Адилет» проанализировали вчерашнее решение Жогорку Кенеша о выдвижении кандидатом на пост премьер-министра Садыра Жапарова и назначении новым спикером Мыктыбека Абдылдаева. Они считают, что действия депутатов — «незаконны».

Парламентарии на экстренном заседании в отеле «Достук» 6 октября «грубо нарушили Конституцию».

Неизвестно, был ли кворум

По Конституции Кыргызстана, депутаты могут принимать решения, только если на заседание пришло большинство. То есть там должен присутствовать хотя бы 61 депутат. Однако неизвестно, сколько точно было нардепов на заседании 6 октября.

Под вопросом тайна голосования и решения комитетов

Торага Жогорку Кенеша должен избираться на тайном голосовании. Большинство из 120 депутатов должно проголосовать «за» него.

Кроме того, чтобы избирать, назначать, или освобождать от государственной должности кого-то, нужны заключения соответствующих комитетов парламента.

Но неизвестно, были ли заключения комитетов по поводу увольнения и назначения премьера и спикера 6 октября.

Вызывает вопросы и тайна голосования. Неизвестно, как депутаты без помощи работников аппарата, специальных урн, компьютеров или специальных бюллетеней, без счетной комиссии организовали тайное голосование в отеле «Достук».

Туда депутаты приезжали постепенно и давали письменное согласие на одобрение кандидатуры Жапарова. Фактически в координирующую выдвижение Жапарова группу вошли действующие депутаты шестого созыва.

Многие из них участвовали в выборах от партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Однако точного списка проголосовавших за Жапарова депутатов нет.

Решение по Жапарову принималось за закрытыми для прессы дверями, в зале по свидетельствам очевидцев присутствовало чуть больше 30 депутатов. Они голосовали не только за себя, но и заявляли, что голосовали за своих коллег по доверенностям.

Тем не менее, юристы заявляют, что депутаты имеют право передавать доверенности только членам своей фракции. Было ли соблюдено это правило, неизвестно.Обошлись без президентаПо Конституции, отставку премьер-министра и правительства может принять или отклонить только президент Кыргызстана. До того, пока Жээнбеков не принял отставку Боронова и не сформировалось новое правительство, прежний кабмин во главе с Бороновым обязан работать. А значит, о выдвижении нового премьера речи быть не может.

Обошлись без коалиции большинства

Кыргызская Конституция говорит о том, что выдвинуть кандидатуру премьера должна фракция с более чем половиной депутатских мандатов, или коалиция фракций. А потенциальный будущий премьер должен рассказать парламенту, каким он видит состав правительства, его программу и структуру.

В этом случае выдвигать премьера должно было коалиционное большинство: СДПК, «Кыргызстан», «Бир Бол» и «Республика – Ата Журт».

«Однако неизвестно, принимали ли участие во вчерашнем заседании лидеры указанных фракций и действительно ли они предложили кандидатуру Садыра Жапарова», — отметили юристы.

Неизвестно и то, какая программа была у Жапарова и кого он хотел бы видеть в новом кабмине. Информация о соблюдении установленных Конституцией процедур Жогорку Кенешем не опубликована.

«Таким образом, по информации, опубликованной вчера вечером, можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что указанные выше нормы Закона “О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики” не были соблюдены депутатами», — заявили юристы «Адилета».

Что теперь делать?

«Адилет» призывает все политические партии и государственные институты действовать строго в рамках Конституции и законодательства.

«Мы настоятельно рекомендуем Жогорку Кенешу, как единственному легитимному органу высшей государственной власти (поскольку президент Сооронбай Жээнбеков фактически не может исполнять свои обязанности и его местонахождение неизвестно), принять на себя всю полноту ответственности за судьбу Кыргызстана, срочно организовать заседание для нахождения консенсуса между всеми политическими силами и возвращения общественно-политических процессов в конституционное поле», — отмечают юристы.

Откуда вообще взялся новый премьер-министр

В Кыргызстане 4 октября прошли выборы в парламент. Наблюдатели по всей стране фиксировали нарушения на выборах. По предварительным итогам победили провластная партия «Биримдик» и партия «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых.

Ночью того же дня в Бишкеке на центральную площадь вышли несогласные с результатами выборов люди, члены оппозиционных партий. 5 октября в Бишкеке прошли митинги несогласных с результатами выборов.

В ночь на 6 октября появились провокаторы, которые захватили Белый дом, здания ГКНБ и другие государственные объекты. Были освобождены заключенные политики: бывший президент Сапар Исаков, Садыр Жапаров, Атамбаев и его сторонники.

6 октября премьер-министр Кубатбек Боронов, мэр города Бишкек Азиз Суракматов и многие полпреды подали в отставку. Депутаты выдвинули Садыра Жапарова в кандидаты на должность премьер-министра.

Над текстом работали Айгерим Рыскулбекова и Елена Короткова.