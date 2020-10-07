В Кыргызстане 5 октября после митинга несогласных с результатами выборов, демонстранты захватили Белый дом. После этого 6 октября ЦИК аннулировала результаты выборов. Затем премьер-министр Кубатбек Боронов написал заявление об отставке. Спикер парламента тоже подал в отставку. В итоге парламент избрал нового спикера — Мыктыбека Абдылдаева и представил кандидатуру и. о. премьер-министра Садыра Жапарова. Не все силы согласны с этим решением, поэтому продолжаются митинги. Рассказываем, что происходит 7 октября.

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