В Национальном банке сообщили, что во избежание оттока капитала из страны отключена система SWIFT, через которую осуществляются трансграничные платежи. При этом национальная платёжная система «Элкарт» продолжает работать.

«Принятые меры были необходимы в целях обеспечения безопасности системы, сохранности активов. Нацбанк отслеживает ситуацию, и по мере ее стабилизации, банковская система начнёт свою деятельность в штатном режиме», — сказала официальный представитель Нацбанка Аида Карабаева

Приостановлена работа систем, через которые идет перечисление денег по национальным и международным платежным системам. Нацбанк также рекомендовал банкам и небанковским финансово-кредитным организациям с 7 октября приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности.

Ещё вчера, 6 октября коммерческие банки вывезли деньги из банкоматов находящихся в неохраняемых зонах. По словам главы Союза банков Кыргызстана Анвара Абдраева, банки будут мониторить ситуацию и по возможности откроют часть банкоматов.

В свою очередь, Минфин заморозил все финансовые операции, которые производятся через министерство до особого распоряжения легитимной власти.