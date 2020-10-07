Уважаемые политики и те, кто сейчас назначает сам себя на разные должности и создает нелегальные группировки и координационные советы!

Редакция «Клоопа» доводит до вашего сведения, что сейчас ключевой легитимный орган в стране — это парламент. Именно он должен решить, каким образом будет дальше развиваться Кыргызстан, если, конечно, такова была цель протеста, приведшего 5 октября к захвату основных государственных объектов в Бишкеке.

Решения самопровозглашенных политиков и созданных ими органов не имеют никакой силы, пока они не оформлены в соответствии с законом.

Тот же Сооронбай Жээнбеков все еще находится в должности легитимного президента — и так будет до тех пор, пока он сам или парламент не решат вопрос его отставки, если, конечно, это является целью новых властей.

Редакция «Клоопа» готова признать законными только те решения, которые были совершены прозрачно с привлечением прессы и широкой общественности и были тщательно задокументированы при соблюдении всех законных процедур. До тех пор пока эти нормы не будут соблюдаться, «Клооп» оставляет за собой право не признавать законными любые решения и действия людей, которые начали делить должности и назначать самих себя на разные посты.

Если новые власти (кем бы они не оказались) собираются легитимизироваться, то они должны соблюдать нормы закона. Это важно по той причине, что именно это будет показателем чистоты их намерений — того, что они готовы бороться с коррупцией, отстаивать права несправедливо преследуемых, защищать интересы граждан и повышать их правосознание.

Уважаемые коллеги, редакторы, менеджеры, директоры и владельцы других редакций Кыргызстана!

Сейчас — в период неразберихи и хаоса — на нас ложится важная миссия, потому что именно в этот момент СМИ обладают силой легитимизировать или не легитимизировать новые власти Кыргызстана. Сейчас от нас во многом зависит, кто будет считаться законно назначенным, а кто — нет.

Как вы прочитали выше, в стране есть только один описанный в Конституции легитимный способ того, как должен произойти транзит власти — не путем назначений со стороны каких-то координационных советов, не путем самоназначения на должности министров, и не путем закрытых переговоров без соблюдения должных процедур.

От вас — от ваших формулировок в текстах и принципиальной редакционной позиции — сейчас зависит то, как люди будут относиться к этим самоназначениям. Задайтесь вопросом, готовы ли вы называть кого-то и.о. министра или и.о. мэра, если он не был назначен должным образом? А вы готовы потом нести ответственность за то, что легитимизировали этого человека и его решения?

Скорее всего, что нет. Поэтому давайте решим с вами, дорогие коллеги, что мы будем придерживаться законности и конституционности, даже в периоды хаоса, мародерства и неразберихи. Вы же ведь тоже хотите жить в стране, где все эти принципы соблюдаются? Мы вот хотим, поэтому давайте сами их соблюдать и показывать пример нашим читателям.

Всем спасибо, руководство «Клоопа»