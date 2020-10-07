Садыр Жапаров — «ата-журтовец» и противник Атамбаева

Когда грянул переворот в апреле 2010 года, Жапаров, как и его нынешний соратник Камчыбек Ташиев (был главой министерства чрезвычайных ситуаций при Бакиеве), исчезли и не появлялись на политическом горизонте почти два месяца, пока не произошли межэтнические столкновения в Оше и Джалал-Абаде в июне того же года.

Жапаров, вместе с соратниками Ташиевым, бывшим главой бакиевской налоговой Ахматбеком Кельдибековым и другими политиками были очень активными участниками тех событий — сам Жапаров в своей книге утверждает, что они пытались предотвратить эскалацию столкновений, но некоторые очевидцы тех событий говорят, что политики помогали только группам этнических кыргызов и даже звучали националистические лозунги.

На волне успешной работы на юге Кыргызстана, Жапаров, Ташиев и Кельдибеков выдвинули свои кандидатуры в парламент от Националистической партии «Ата-Журт» (официальное и говорящее название) и сенсационно прошли в Жогорку Кенеш с первого места, обойдя СДПК Алмазбека Атамбаева, «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, которые только недавно совершили переворот и свергли Бакиева.

Партия, и Садыр Жапаров в частности, активно критиковала Временное правительство за бездействие во время межэтнических столкновений и использовала националистическую риторику для того, чтобы получить больше поддержки.

В парламенте «Ата Журт» внезапно вошел в коалицию большинства, а Жапаров стал главой профильного комитета по судебно-правовым вопросам — он сразу пообещал судебную реформу, но там ему было неинтересно.

Не фокусируясь на своих прямых обязанностях, в 2012 году Жапаров (родом из Иссык-Кульской области) начал активно выступать за национализацию «Кумтора» и обвинял золотодобывающую компанию в грубых нарушениях экологической безопасности, а также в коррупции, за что и получил популярность и поддержку своих земляков, которая и сейчас сильна.

А уже через полгода Жапаров и Ташиев оказались в центре нового скандала — во время одного из мирных митингов за национализацию «Кумтора» политики вдруг повели людей на Белый дом в Бишкеке и начали перелезать через забор, за что получили обвинения по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», но спустя год политиков оправдал Бишкекский городской суд, хотя у них все равно забрали их депутатские мандаты.

Но Жапаров не стал останавливаться и продолжал протесты против «Кумтора» и активно выступал за национализацию крупнейшего предприятия Кыргызстана.

На этой волне произошло одно знаковое событие — во время протестов в Караколе (областной центр Иссык-Куля) Жапаров и его сторонники вдруг захватили в заложники губернатора области Эмилбека Каптагаева. Хотя Жапаров отрицал это, но власти все равно открыли дело на него, а сам политик был вынужден покинуть страну.

Спустя четыре года Жапаров все же вернулся в Кыргызстан и сразу же попал в СИЗО Госкомитета нацбезопасности, а потом и вовсе был осужден на 10 лет колонии усиленного режима.

Сторонники Жапарова несколько раз собирались на митинги в Бишкеке — последний из них был в марте 2020 года, но не увенчался успехом и был разогнан милицией.