Когда утром 6 октября, на второй день массовых протестов по всей стране, некоторая часть протестующих стала выкрикивать имя Садыра Жапарова в связке с возгласами «в президенты» или «в премьер-министры», многие стали задаваться вопросом, кто это такой и почему протестующие хотят его во власть?
В целом, карьера политика Садыра Жапарова делится на три части, которые мы попытаемся расписать в этом тексте. А ещё, в этом тексте попытаемся объяснить, почему его выдвижение в премьеры проходило с однозначными нарушениями и в чьих интересах это происходило.
Садыр Жапаров — сторонник Бакиева
Политическая карьера Садыра Жапарова началась после государственного переворота в марте 2005 года, в результате которого президентом стал Курманбек Бакиев.
Жапаров почти весь период независимости до первого переворота в Кыргызстане был то сотрудником колхозов, то управлял местной небольшой компанией «Нурнефтегаз».
Но, грянул мартовский переворот и Жапаров вдруг оказался депутатом парламента.
Спустя два года, когда Курманбек Бакиев поменял конституцию в пользу усиления полномочий президента, на выборах в Жогорку Кенеш Жапаров оказался в списках от бакиевской партии «Ак Жол», которая в итоге заняла большинство мест в парламенте. Это позволило главе государства фактически узурпировать власть, потому что оппозиция в этом законодательном органе оказалась номинальной и ничего не решала.
Тем не менее, Жапаров не задержался на посту депутата и почти сразу же перешел на должность советника президента и приближенного к Бакиеву человека.
Спустя два года, и сейчас будет смешно, Бакиев создает Национальное агентство по предупреждению коррупции (наверное, потому что бороться с коррупцией не надо было), а главой ведомства делает Жапарова.
В агентстве буквально за 1 год происходит ребрендинг и слияние с Госкадровой службой (отвечает за найм госслужащих) — это был, то ли шаг назад для карьеры Жапарова, то ли с коррупцией надо было бороться только при назначении чиновников.
За почти год работы в агентстве, Жапаров так и не показал существенных успехов в борьбе с коррупцией, потому что коррупция была под управлением самого Бакиева и его сына Максима.
Садыр Жапаров — «ата-журтовец» и противник Атамбаева
Когда грянул переворот в апреле 2010 года, Жапаров, как и его нынешний соратник Камчыбек Ташиев (был главой министерства чрезвычайных ситуаций при Бакиеве), исчезли и не появлялись на политическом горизонте почти два месяца, пока не произошли межэтнические столкновения в Оше и Джалал-Абаде в июне того же года.
Жапаров, вместе с соратниками Ташиевым, бывшим главой бакиевской налоговой Ахматбеком Кельдибековым и другими политиками были очень активными участниками тех событий — сам Жапаров в своей книге утверждает, что они пытались предотвратить эскалацию столкновений, но некоторые очевидцы тех событий говорят, что политики помогали только группам этнических кыргызов и даже звучали националистические лозунги.
На волне успешной работы на юге Кыргызстана, Жапаров, Ташиев и Кельдибеков выдвинули свои кандидатуры в парламент от Националистической партии «Ата-Журт» (официальное и говорящее название) и сенсационно прошли в Жогорку Кенеш с первого места, обойдя СДПК Алмазбека Атамбаева, «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, которые только недавно совершили переворот и свергли Бакиева.
Партия, и Садыр Жапаров в частности, активно критиковала Временное правительство за бездействие во время межэтнических столкновений и использовала националистическую риторику для того, чтобы получить больше поддержки.
В парламенте «Ата Журт» внезапно вошел в коалицию большинства, а Жапаров стал главой профильного комитета по судебно-правовым вопросам — он сразу пообещал судебную реформу, но там ему было неинтересно.
Не фокусируясь на своих прямых обязанностях, в 2012 году Жапаров (родом из Иссык-Кульской области) начал активно выступать за национализацию «Кумтора» и обвинял золотодобывающую компанию в грубых нарушениях экологической безопасности, а также в коррупции, за что и получил популярность и поддержку своих земляков, которая и сейчас сильна.
А уже через полгода Жапаров и Ташиев оказались в центре нового скандала — во время одного из мирных митингов за национализацию «Кумтора» политики вдруг повели людей на Белый дом в Бишкеке и начали перелезать через забор, за что получили обвинения по статье «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», но спустя год политиков оправдал Бишкекский городской суд, хотя у них все равно забрали их депутатские мандаты.
Но Жапаров не стал останавливаться и продолжал протесты против «Кумтора» и активно выступал за национализацию крупнейшего предприятия Кыргызстана.
На этой волне произошло одно знаковое событие — во время протестов в Караколе (областной центр Иссык-Куля) Жапаров и его сторонники вдруг захватили в заложники губернатора области Эмилбека Каптагаева. Хотя Жапаров отрицал это, но власти все равно открыли дело на него, а сам политик был вынужден покинуть страну.
Спустя четыре года Жапаров все же вернулся в Кыргызстан и сразу же попал в СИЗО Госкомитета нацбезопасности, а потом и вовсе был осужден на 10 лет колонии усиленного режима.
Сторонники Жапарова несколько раз собирались на митинги в Бишкеке — последний из них был в марте 2020 года, но не увенчался успехом и был разогнан милицией.
Жапаров — премьер?
5 октября 2020 года, когда на площади Ала-Тоо собрались сторонники 12 партий, которые не прошли в парламент, на площади появился и Камчыбек Ташиев, который в своих модных очках выглядел, как Тони Старк из фильмов студии «Марвел». Очень тихо и праздно посмотрев на всю собравшуюся толпу (там уже собралось несколько тысяч человек), он быстро исчез из вида и не появлялся на площади до глубокой ночи, пока в центре города происходили стычки протестующих и милиции.
Под утро следующего дня Ташиев со сторонниками вдруг освободили Садыра Жапарова и почти сразу отвезли на площадь, где тот произнес невразумительную речь, а сам Ташиев заявил, что Жапаров будет следующим премьер-министров — толпа ликовала.
Никто и не думал, что произойдет такой быстрый раскол в рядах протестующих, и взявшийся ниоткуда Ташиев с Жапаровым вдруг открестятся от остальных лидеров протеста и станут гнуть свою линию — ещё днем казалось, что Координационный совет, куда вошли Адахан Мадумаров, Омурбек Текебаев, Омурбек Бабанов, Темир Сариев и другие, подразумевает единую силу и именно они будут отвечать за переходную власть.
Однако, ближе к вечеру оказалось, что Жапаров не признает силу совета, а ещё, он и его сторонники вдруг заняли периметр вокруг отеля «Достук», где уже потихоньку собирались депутаты 6-го созыва Жогорку Кенеша, который должен был легитимизировать новую власть, но никто не мог понять, какую.
По закону, парламент — единственный легитимный орган власти в сложившейся ситуации, который может одобрить новый состав правительства, однако для этого нужно сделать следующие шаги:
- Собрать как минимум 61 депутата в одном месте;
- Сформировать коалицию большинства;
- Избрать премьер-министра, а также утвердить состав правительства;
- Добиться одобрения нового состава кабмина от президента (а кто его будет спрашивать, спросите вы, и я соглашусь), или подождать три дня и правительство окажется легитимным.
Всё это не было сделано — в «Достуке» собрались всего 35 депутатов, которые якобы держали при себе доверенности от ещё 26 коллег, но проверить это было нельзя, так как заседание проходило за закрытыми дверями.
Депутаты выбрали нового спикера — Мыктыбека Абдылдаева, который когда-то был депутатом от «Ата-Журта», что намекает на сомнительный характер последовавших решений, так как за этим последовало выдвижение Жапарова в премьеры и, судя по некоторым видео в сети, его кандидатуру тут же одобрили, что является грубейшим нарушением закона и регламента Жогорку Кенеша.
Протест, который поднялся против итогов выборов в Жогорку Кенеш — там побеждали президентская партия «Биримдик», партия экс-замглавы таможни Раима Матраимова «Мекеним Кыргызстан» и провластный «Кыргызстан» — оказался в странной и нелогичной ситуации, когда собравшиеся в «Достуке» политики, которые массово выдвигались от этих трех партий, так быстро и безболезненно одобрили Жапарова в премьеры.
Нужно упомянуть, что в конце 2019 года, когда наша редакция, вместе с «Азаттыком» и OCCRP выпустили расследование о коррупции в таможенной службе и связывали с махинациями экс-замглавы ведомства Раима Матраимова — Камчыбек Ташиев вступился за клан Матраимовых и заявил, что он «рядовой гражданин».
«Он рядовой гражданин, который не занимал больших должностей. Максимум — он стал замом в таможне, даже министром не работал и депутатом не был. Он обычный, хороший, гибкий парень. Нельзя просто так очернять его на государственном уровне. Если действительно есть факты, правоохранительные органы должны принимать меры. Пока мы не искореним коррупцию, мы не добьемся развития», — заявлял тогда Ташиев в интервью «Азаттыку».
Учитывая, что одной из причин протеста 5 октября была как раз то, что в парламент прошла партия Матраимова «Мекеним Кыргызстан» — странно и нелогично было бы выбирать в и.о. премьер-министры человека, соратники которого публично защищали экс-замглавы таможни.
И, конечно, вызывают вопросы слухи о связях дуэта Ташиев-Жапаров с «вором в законе» и известным членом ОПГ Камчы Кольбаевым, который тоже родом с Иссык-Куля и связан с кланом Матраимовых.