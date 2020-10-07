На сайте президента появилось обращение главы государства. Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов к диалогу, но ни одна из политических сторон пока не предложила ему переговоры.

«Отмечу, что до сих пор ни одна из сторон не предложила единой площадки для переговоров по урегулированию ситуации», — говорит он.

Жээнбеков утверждает, что прилагает усилия для решения кризисной ситуации, но не объясняет, какие и что именно он пытается решить. Он обратился к «руководителям политических сил» и сказал, что готов предпринять все от него возможное для «выхода из тупика».

«Уже три дня, как страна погрузилась в нынешний политический кризис из-за действий некоторых политических сил», — говорит Жээнбеков, но добавляет, что «полностью понимает ваши требования».

Он говорит, что необходимо узаконить процесс освобождений и назначений на различные высшие должности. И для этого нужен он.

Уже несколько дней неизвестно, где находится президент — его пресс-служба утверждает, что он в Бишкеке. Президент уже делал несколько заявлений.

Он настаивал, что не приказывал применять силу к демонстрантам — в день протеста погиб 19-летний парень, которого разорвало взрывом. Некоторые протестующие получили выстрелы резиновыми пулями в голову, но остались живы. Сказал, что те, кто хотел получить должности, своей цели добились, требовал вернуть ситуацию в правовое русло.

Также глава государства заявил, что приказал ЦИК изучить итоги выборов и аннулировать их в случае необходимости, хотя в день протеста 5 октября утверждал, что выборы прошли хорошо и без существенных нарушений. По итогам выборов 4 октября большинство мест в парламенте получили провластная «Биримдик», от которой баллотировался брат президента, и «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Матраимовых. Результаты выборов не устроили как политические партии, так и многих кыргызхстанцев, недовольных массовыми нарушениями — они 5 октября вышли на митинг. Вечером того же дня начался разгон и мирный митинг перешел в протест, в ходе которого был захвачен белый дом и выпущены из мест заключения осужденные при Жээнбекове и Атамбаеве политики.