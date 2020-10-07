В Кыргызстане все еще есть президент, но его уже два дня не видно, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку, как и другие крупные чиновники, а некоторые политики сами себя назначают на должности.

Параллельно возникли аж три координационных совета и отдельная группа, поддерживающая кандидата в премьеры Садыра Жапарова. Но законных оснований что-либо координировать и на что-либо влиять у них нет. Полномочия остаются у депутатов парламента 6-го созыва.

Совет, которого больше нет

6 октября кыргызстанцам представили координационный совет, полный старых известных политиков. Возглавил их экс-спикер парламента Адахан Мадумаров. На собрании были Омурбек Бабанов, Сапар Исаков, Мелис Мырзакматов. Так же в совет вошел, например, Темир Сариев, который не участвовал ни в выборах, ни в протестах. Они осудили своих коллег, которые занялись дележом должностей, говорили, что парламент должен собраться и выбрать нового премьера.

Большинство политиков этого совета были у власти при нескольких президентах. Из представителей молодого поколения политиков среди них был ата-мекеновец Жанар Акаев. Кроме него на собрании этого совета не было молодежи, не было в совете и женщин — хотя они до последнего были на площади во время митинга 5 октября.

Этот совет распался и он больше неактуален.

Группа, которая координировала назначение Жапарова

Параллельно некоторые депутаты парламента назначили на пост спикера Мыктыбека Абдылдаева, которого когда-то выгнали из СДПК. Те же депутаты представили на пост кандидата в премьер-министры кандидатуру выпущенного демонстрантами из заключения Садыра Жапарова. По словам депутата Дастана Бекешева, к этому назначению причастны ОПГ. Это же подтвердил и депутат Жанар Акаев.

Решение принималось в отеле «Достук», туда депутаты приезжали постепенно и также постепенно они давали письменное согласие на одобрение кандидатуры Жапарова. Фактически в координирующую группу вошли действующие депутаты, которые участвоввали на выборах от партий «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Однако точного списка проголосовавших за Жапарова депутатов нет.

Решение по Жапарову принималось за закрытыми для прессы дверями, в зале присутствовало чуть больше 30 депутатов, однако для соблюдения кворума они голосовали за своих коллег по доверенностям. Таким образом, формально они обеспечили кворум для принятия решения. Тем не менее, юристы считают, что при выдвижении Жапарова были нарушены нормы Конституции.

К этой группе можно причислить и многочисленных людей, митинговавших у «Достука» и требовавших, чтобы Жапаров получил должность премьера. В день митинга, освободив его, они кричали «Жапаров — президент».

Сам Жапаров говорит, что у него есть уже программа, что он против захвата должностей и хочет, чтобы все было по закону.

Стоит отметить, что Жапаров один из основателей партии «Мекенчил», лидером которой является Камчыбек Ташиев. Она тоже участвовала в выборах в парламент, но, согласно официальным результатам голосования, в парламент не проходила. Ташиев поддерживает Райымбека Матраимова, с которым связывают партию «Мекеним Кыргызстан». В 2019 году Ташиев раскритиковал СМИ за то, что они связывают Матраимова с коррупцией. Тогда он заявил, что Матримов «обычный, хороший, гибкий парень».

Народный координационный совет — это лидеры партий «Ордо» Мирбек Мияров, «Мекен Ынтымагы» Темирбек Асанбеков, член «Реформы» Урмат Джаныбаев и Чингиз Макешев от партии «Ыйман нуру». Члены совета заявили, что не признают Садыра Жапарова премьер-министром. Они объединились еще 5 октября и продолжают идти вместе.

Первый координационный совет из лидеров разных партий, давно бывших у власти, не объединялся с ними.

Совет молодых политиков и активистов

До распада первого координационного совета всю эту группу старых политиков осудила депутатка Эльвира Сурабалдиева. Она заявила, что после захвата Белого дома старых политиков у власти быть не должно, потому что иначе ничего не изменится. Ей претило, что власть начали делить те, кто раньше всех ушел с митинга 5 октября или вовсе на нем не был. Она призвала молодежь всех партий объединиться.

Впрочем, молодежь уже объединилась. В тот же день, 6 октября, она собрала свой координационный совет и провела митинг за люстрацию.

В этой группе молодые политики из разных партий, активисты, представители шоу-бизнеса, юристы, волонтеры.

7 октября партийная молодежь и активисты провели встречу в отеле «Жанат» и призвали своих молодых коллег выйти из дискредитировавших себя дележем чинов политобъединений и присоединиться к ним.

Легитимность кандидатуры Жапарова на пост премьера они не признают. Они за соблюдение законов и импичмент президента. На митинге 7 октября демонстранты выбрали своего кандидата в премьеры — Тилека Токтогазиева, бизнесмена-аграрника и активиста.

Представители координационных советов собрались в доме правительства для обсуждения кандидатур на пост премьера. Клара Сооронкулова покинула заседание совета, а ее партия «Реформа» сделала заявление о том, что не вступала ни в один из координационных советов.