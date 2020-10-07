После захвата Белого дома 5 октября в Кыргызстане отдельные политики стали сами назначать себя на должности. Также в интернете стали появляться сообщения, что группы лиц приходят в различные ведомства, телеканалы и назначают своих людей начальниками.

Такое случилось и в общественной телерадиокорпорации. Генеральным директором КТРК до протестов был Жайнак Усен уулу, 6 октября он добровольно сложил полномочия. Наблюдательный совет корпорации принял его заявление об уходе и назначил исполняющим обязанности гендиректора телеканала Жылдыз Бакашову.

Институт Медиа Полиси сообщает, что на должность претендовало ещё 2 человека — Мирлан Самыйкожо и Чынар Капарова, которая была кандидатом на парламентские выборы от партии «Бир Бол».

«По итогам голосования в связи с самоотводом Чынары Капаровой и Мирланом Самыйкожо временно исполняющим обязанности генерального директора до стабилизации обстановке единогласно была назначена Жылдыз Бакашова», — отмечается в сообщении.

Но к вечеру руководство телеканала снова поменялось. Институт Медиа Полиси, ссылаясь на слова члена наблюдательного совета корпорации Тимура Алходжоева, сообщает, что ближе к 7 вечера туда пришла группа людей.

Она «самовольно назначила исполняющим обязанности гендиректора Мирлана Самыйкожо». Член Наблюдательного совета Жылдызбек Керимбаев подтвердил эту информацию.

«Когда вернулись в головной офис, выяснилось, что Мирлан Самыйкожо сам назначил себя и. о. гендиректора. Тогда же он сообщил, что Наблюдательный совет распущен, а канал преобразуется в национальный», — сказал он в интервью 24.kg.

Керимбаев добавил, что членов наблюдательного совета не допускают к зданию КТРК.

«Сейчас с членами Наблюдательного совета по WhatsApp обсуждаем эту ситуацию. Ждем, когда власть нормализуются, тогда все вернется в правовое русло. Главным органом в ОТРК является Наблюдательный совет и юридически и. о. гендиректора является Жылдыз Бакашова. Все действия, которые сейчас предпринимает Мирлан Самыйкожо, — противозаконны», — отметил он.

Наблюдательный совет КТРК готовит официальное заявление по этому поводу.

Коллектив «Ала Тоо 24» против Капаровой

По словам Керимбаева, сразу после назначения и.о. главы КТРК Жылдыз Бакашова назначила Чынар Капарову продюсером «Ала Тоо 24», но ее не принял коллектив.

6 октября ближе к 7 вечера телеграм-канал «Короче» опубликовал обращение коллектива «Ала Тоо 24». В нём сотрудники телеканала утверждали, что им навязывают руководителей.

«Мы хорошо работали с легитимным продюсером Сюитой Соурнбаевой. Однако сегодня пришли, не дали нам работать, угрожали физической расправой и просто выгнали молодчики из «Бир Бола», захватили власть в «Ала Тоо 24». Просим помощи у общественности, СМИ и политических партий», — говорили они.

Позже в фейсбуке появилось видео, где Мирлан Самыйкожо, Чынар Капарова, Сиюта Соурбаева и группа людей (по видимому, сотрудники телеканала) просят не делиться на тех кто в «Бир Боле» или нет. Самыйкожо просят сделать Чынар Капарову своим заместителем, а Сюиту Соурбаеву — оставить продюсером «Ала Тоо 24».

«Пусть Суюнбаева продолжает работать продюсером», — решил в итоге Самыйкожо.