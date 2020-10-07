Несмотря на беспорядки и политический кризис, президент Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Он пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на посту.

«В Кыргызской Республике высоко ценят ваш большой вклад и неизменное внимание к последовательному расширению и развитию кыргызско-российских многогранных связей. Кыргызстан всегда был и остается надежным и устойчивым союзником и партнером России на основе многовековых уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между нашими народами», — говорится в поздравительной телеграмме.

Обстановка в Кыргызстане остается нестабильной. После того, как объявили предварительные результаты на выборах в Жогорку Кенеш, оказалось, что в парламент пройдут только четыре партии: провластная «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых, лояльная к власти «Кыргызстан» и немного оппозиционный «Бутун Кыргызстан». Это возмутило двенадцать партий из шестнадцати, которые участвовали в выборах.

5 октября оппозиционные партии собрались на мирный митинг. Ночью мирный митинг перерос в столкновения с силовиками. Позже демонстранты захватили Белый дом, здание ГКНБ и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева, Садыра Жапарова и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

6 октября ряд чиновников подал в отставку. В том числе премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков.

В это время часть депутатов парламента назначили спикером Мыктыбека Абдылдаева и выдвинули кандидатом на пост премьер-министра только что освобожденного из колонии Садыра Жапарова. Занимались координацией всего этого представители партий «Мекенчил», «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

Сам Жээнбеков назвал эти события «попыткой незаконного захвата власти» и что результаты выборов послужили лишь предлогом для отдельных политических сил. Он отметил, что это было «долго планировавшееся комплексное мероприятие».

Жээнбеков подчеркнул, что он легитимный президент. Он готов сесть за стол переговоров с другими политическими силами, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.