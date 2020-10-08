В Баткенской области прошли похороны Умутбека Алтынбека уулу, который получил не совместимые с жизнью ранения во время митинга в Бишкек 5 октября. Тогда кыргызстанцы выступили против результатов выборов в парламент, которые прошли 4 октября.

По словам главного врача Национального госпиталя Тилека Уметалиева, Умутбека привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. «Мы положили его в реанимацию, но спасти, к сожалению, не удалось», — сказал он.

Алтынбеку уулу было всего 19 лет. Он был единственным сыном в семье. У него остались мама и три сестры. В последний путь его провожали в его родном селе Лейлекского района Баткенской области.

Во время беспорядков на площади и в последующие пострадали более 1000 человек. 5-октября между митингующими против результатов выборов и правоохранительными органами возникло противостояние. Сотрудники силовых структур стреляли по митингующим резиновыми пулями, применяли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Демонстранты в ответ закидывали силовиков камнями и палками.

В результате беспорядков митингующим удалось захватить Белый дом и разгромить его. Теперь среди политических сил идет борьба за пост премьер-министра и другие должности.