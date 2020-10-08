На центральной площади Бишкека 5 октября состоялся митинг несогласных с предварительными результатами парламентских выборов, который в результате перешел в захват Белого дома и освобождение «политзаключенных».

За последние дни несколько политических сил пытаются установить свой порядок в Бишкеке и стране. При этом в Кыргызстане все еще остается легитимный президент и парламент.

Пока в столице происходили захваты госучреждений и «назначения» новых руководителей, в городе Ош тоже решили не оставаться в стороне. За последние два дня в южной столице успели поменять, а потом вернуть мэра Таалайбека Сарыбашова и полпреда правительства Байыша Юсупова.

Митинг в поддержку президента