На центральной площади Бишкека 5 октября состоялся митинг несогласных с предварительными результатами парламентских выборов, который в результате перешел в захват Белого дома и освобождение «политзаключенных».
За последние дни несколько политических сил пытаются установить свой порядок в Бишкеке и стране. При этом в Кыргызстане все еще остается легитимный президент и парламент.
Пока в столице происходили захваты госучреждений и «назначения» новых руководителей, в городе Ош тоже решили не оставаться в стороне. За последние два дня в южной столице успели поменять, а потом вернуть мэра Таалайбека Сарыбашова и полпреда правительства Байыша Юсупова.
Митинг в поддержку президента
Все началось с утреннего митинга 6 октября, который организовали сторонники действующего президента Сооронбая Жээнбекова на площади возле мэрии города Ош. Сообщалось, что одним из его организаторов был кандидат от партии «Биримдик» Бекмурза Эргешов.
На митинге также выступил брат главы государства — депутат Асылбек Жээнбеков. Он заявил, что «люди должны быть едиными и сохранить государство». Также Жээнбеков призвал все делать «в рамках закона, так как в стране есть легитимный президент».
Ближе к полудню к месту скопления людей начали подтягиваться несогласные с результатами выборов. В частности там были кандидаты от партии «Реформа», одного из которых впоследствии избили неизвестные. Нападавшие также пытались отобрать камеру у корреспондента «Азаттык», который снимал происходящее.
Позднее брат президента и сторонники «Биримдика» покинули площадь. Слово перешло к несогласным с результатами выборов. Спустя время к митингу присоединились сторонники бывшего мэра города Ош Мелиса Мырзакматова — они начали требовать вернуть его в Кыргызстан.
*Мелис Мырзакматов занимал пост мэра города Ош с 2009 по 2013 годы. В первый раз его пытались уволить в 2010 году после «июньских событий», однако жители города отстояли его. Мырзакматов был снят с должности мэра в 2013 году после того, как проиграл выборы Айтмамату Кадырбаеву. Позднее на него возбудили дело за «злоупотребление должностными полномочиями» при строительстве эстакадного моста в городе, Мырзакматов был вынужден бежать из страны. Сам чиновник назвал это «политическими гонениями» из-за того, что он резко критиковал тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева и его партии СДПК.
«Отставка» Сарыбашова и избиение Жапара Ормонова
После полудня к митингующим пытался присоединиться действующий мэр города Ош Таалайбек Сарыбашов и заявил, что «все будет в рамках закона, а сотрудники мэрии будут служить людям». Среди собравшихся прозвучали возгласы «Мэр, уходи!». Также они потребовали вернуть на пост мэра Мелиса Мырзакматова.
Спустя несколько минут Сарыбашов вместе со своими людьми вошел в здание мэрии. Тем временем Ошский горкенеш — в составе 31 депутата — единогласно выразил «вотум недоверия» мэру города. Сарыбашову пришлось покинуть свой кабинет.
К митингующий вышел спикер Ошского горкенеша и по совместительству кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан» Жапарбек Ормонов, однако произнести речь он не успел — его выгнали с площади и избили. «Мекеним Кыргызстан» — партия, которая могла получить более 40 мандатов в парламенте, если бы результаты выборов признали законными. Эта партия клана Матраимовых — одного из влиятельнейших в стране. Матраимовы фигурировали в серии расследований журналистов «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP и выводе из Кыргызстана $700 млн.
Площадь полностью заняли сторонники Мелиса Мырзакматова, которые начали ждать его прилета из Стамбула. Сообщалось, что он прибудет к 16:00 часам, однако в итоге он прилетел в ночь на 7 октября.
Мэрия «под контролем» Дуйшона Торокулова, а полпредство — Анапияева
Как выяснилось позднее, Сарыбашов покинул свой кабинет после переговоров с депутатом от партии «Бир Бол» Дуйшоном Торокуловым — последний известен в узких кругах по прозвищу «Душка».
Сам депутат заявил, что Сарыбашов передал им мэрию, «чтобы не допустить переворот в городе».
Также стало известно, что свой кабинет покинул и полпред правительства в Ошской области Байыш Юсупов. На должность «временного полпреда» стали претендовать представитель партии «Мекенчил» Тологон Келдибаев и Калмамат Анапияев — родной брат убитого в 2015 году кримавторитета Алмамбета Анапияева.
Между ними даже произошел конфликт в кабинете полпреда.
Тем временем к митингующим попытались прорваться несколько десятков молодых людей спортивного телосложения.
Началась толкотня, в обе стороны полетели пластиковые бутылки.
Группа людей все же прорвалась к микрофону. Они заявили, что пришли поддержать Торокулова, но сторонники Мелиса Мырзакматова выгнали их со сцены. Ближе к вечеру к митингу стянулись уже сторонники Таалайбека Сарыбашова, которые требовали вернуть его на должность мэра. В основном прибыли жители Алайского района — малой родины Сарыбашова.
Сторонники Мырзакматова заявили, что не имеют претензий к Сарыбашову, так как тот «работал хорошо, но до уровня Мырзакматова ему далеко». Группа, поддерживающая Сарыбашова, ушла с площади. Митингующие стали дожидаться прилета Мелиса Мырзакматова.
Второе пришествие Мырзакматова
Мырзакматов прилетел в Ош примерно 01:00 часов ночи. Сторонники бывшего мэра встретили его в аэропорту, попутно избив начальника Ошского аэропорта Таланта Ысакова.
Мырзакматов выступил перед митингующими и извинился за опоздание. По словам Мырзакматова «ему не давали сесть в Оше». Однако он не уточнил, кто именно. В самом начале Мырзакматов заявил, что «выборы прошли грязно», а «чимкирикам (соплям — редакция) не место в парламенте».
Также он призвал всех соблюдать закон и не повторять события 2010 года, когда после переворота началась «дележка кресел». «Так происходит и сейчас, они делят “кресло”, одна партия ставит своего на место, а через час другая партия приводит своего. Они не думают о людях, им нужны ресурсы, деньги и должности. Я вижу вонючую, гнилую идеологию некоторых групп», — сказал Мырзакматов.
*В 2012 году Дуйшон Торокулов был назначен главой спорткомитета города Ош, а в 2017 году он получил мандат депутата парламента.
Мырзакматов также призвал южные регионы — Ошскую, Жалал-Абадскую и Баткенскую области — «собраться по его указу и установить порядок». Также он заявил, что «отдельно поговорит с “Душкой”», так как тот его кадр.
Мырзакматов не обделил вниманием и Таалайбека Сарыбашова заявив, что «наш мэр Таалай должен работать», а «Сооронбай-ака (страший брат — редакция) может отдохнуть». Про бывшего замглаву таможни Райымбека Матраимова свою позицию он высказал неопределенно, заявив лишь то, что «о нем еще надо будет разузнать». После этого митингующие разошлись.
Возвращение Сарыбашова и Юсупова
7 октября на площади собрались уже сторонники Таалайбека Сарыбашова. Одним из выступающих был пресс-секретарь мэрии города Ош Азамат Абсаттаров, который заявил, что не будет работать с новым мэром.
Позднее выступил и сам Сарыбашов — он заявил, что «не захватывал мэрию два года назад, а был избран законным путем».
«У меня одна цель: работать чисто, справедливо и беспристрастно во благо народа! Развивать город, у меня другой цели нет! Я всегда с народом. Все должно решаться в правовом поле. И эти дни пройдут. Я вчера об этом говорил, мы все люди одной страны, одного народа. Мы никогда не делим “кресло”», — сказал Сарыбашев.
После выступления Сарыбашов со своими сторонниками вошел в здание мэрии. Спустя несколько минут из мэрии выбежал Дуйшон Торокулов. Он также решил обратиться к митингующим. Торокулов заявил, что между ним и Сарыбашовым «нет конфликта». Также он заверил, что никто не оспаривает должность мэра.
Позднее пресс-секретарь мэрии Азамат Абсаттаров объяснил «Клоопу», что ни предложенный на пост премьера Садыр Жапаров, ни действующее правительство не принимали решения об уходе Сарыбашова.
Сторонники Торокулова начали «продвигать» его на пост полпреда Ошской области, но эта идея не нашла поддержку у митингующих. Позднее Байыш Юсупов — действующий полпред правительства в Ошской области — вернулся в свой кабинет. «Передачу» кабинета осуществил Торокулов.
Юсупов признал Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра и заявил, что администрация будет подчиняться ему. Также он назвал захваты акимиатов незаконными.
«Вчера никого [в районах] не меняли. Так как мы живем в цивилизованном государстве мы должны все делать в рамках закона. Вчера зашли в акимиаты якобы революционеры и назначили себя главными, это выходит за рамки правового поля. Это все незаконно. Акимы вернулись и исполняют свои обязанности», — сказал Юсупов.
Про Кара-Суйский район он заявил, что акима там пока нет. Ранее должность акима Кара-Суйского района занимал Тилек Матраимов. Сейчас обязанности главы района исполняет его заместитель — Капарбек Абдиев.
«Встреча Мырзакматова с Матраимовым и Жээнбековым»
На утро 8 октября на площади уже установили юрты. Как выяснилось, с одной стороны площади их установили сторонники Сарыбашова, с другой Сооронбая Жээнбекова.
Ближе к обеду начали собираться сторонники Сооронбая Жээнбекова с призывом «стабилизировать ситуацию в стране и в городе». По словам собравшихся, они пришли сюда, чтобы «вернуть Жээнбекова на место». Сообщалось, что митинги в поддержку президента прошли и в городе Кара-Суу.
После митинга журналисты взяли интервью у Мелиса Мырзакматова в кабинете мэра. На вопрос журналистов, почему он в этом кабинете и стремится ли он получить должность градоначальника он ответил, что «не будет претендовать на кресло мэра, а сюда зашел, потому что на улице холодно».
Также Мырзакматов рассказал о переговорах по телефону с президентом Сооронбаем Жээнбековым, и.о. секретаря Совета безопасности Омурбеком Суваналиевым и экс-спикером парламента Ахматбеком Келдибековым — последний шел на выборы, как кандидат от партии «Мекеним Кыргызстан».
С Раимом Матраимовым, по словам Мырзакматова, он не виделся около семи лет.
«Я не разговаривал с Райымом Матраимовым уже последние семь-восемь лет… Я из Кыргызстана выехал шесть лет назад […] Я связался с ним [Сооронбаем Жээнбековым]. Он сам мне позвонил и сказал: “Помогите прийти к согласию, Мелис, ты опытный, сделай свой вклад”», — рассказал Мырзакматов.
Кроме того Мырзакматов заявил, что встретился с депутатами Асылбеком Жээнбековым и Искендером Матраимовым.
«Они меня позвали: “прилетайте, сохраните стабильность”. Вот поэтому я… [Искендер] Матраимов сидел здесь. Встреча не была секретной. Потом я пошел в офис к Асылбеку Шариповичу. Я же должен выслушать мнение каждого […] Я поговорил с Искендером Матраимовым, здесь сидели пять-шесть человек — они свидетели. Я сказал: “Не выпускай спортсменов, давай вернемся в правовое поле. Вор этот человек или просто дерзкий, установит прокуратура, суд, но после того, как мы вернемся в правовое поле (предположительно речь идет о Матраимове — примечание редакции). До этого давай не нарушать законы”. Он согласился и сказал: “Ну все, тогда я буду сидеть ровно”», — сказал Мырзакматов.
Мырзакматов также добавил, что не собирается получать должность или участвовать в выборах. По его словам, главная цель — стабилизировать ситуацию, после чего он вернется в Турцию.