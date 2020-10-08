Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов 8 октября на брифинге сообщил, что несоблюдение кыргызстанцами санитарных требований может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране. Также глава минздрава призвал не вмешивать в конфликты сотрудников здравоохранения.

Абдикаримов выразил обеспокоенность ростом числа зараженных в Бишкеке. По его словам, 7 и 8 октября зафиксировано наибольшее количество новых случаев заражения за последние дни. Такое же количество заражений в последний раз регистрировалось в столице 56 дней назад.

Глава минздрава заявил, что из-за беспорядков много людей приезжают из областей в город и едут обратно, не соблюдая санитарные нормы. Это также может привести к распространению COVID-19 и увеличению числа зараженных.

«То, что мы сейчас видим, это тотальное несоблюдение основных мер профилактики (ношение масок, физическое дистанцирование) уже начинает приносить свои плоды. Двухнедельный темп прироста составляет 154%, что свидетельствует об ускорении распространения инфекции», — сообщил глава минздрава.

По его словам, Кыргызстан может ожидать очередной коллапс здравоохранения, если элементарные меры профилактики будут игнорироваться и дальше.

«Только от вас зависит предстоящая нагрузка на коечный фонд и на медицинских работников, учитывая, что начался сезон гриппа и респираторных вирусных инфекций», — подчеркнул Абдикаримов.



Нападения на медиков

Он также обеспокоен нападениями на медиков и погромами машин скорой помощи. Он призвал не вмешивать в конфликты сотрудников здравоохранения.

«Я прошу граждан не нападать на сотрудников здравоохранения при исполнении их непосредственных обязанностей. Данные нападки могут спровоцировать коллапс в системе здравоохранения. Медицинский персонал в этот непростой период должен оказывать бесперебойную медицинскую помощь гражданам. Прошу соотечественников быть благоразумней», — обратился он.

Также по данным минздрава, в ходе беспорядков в ночь с 5 по 6 октября пострадали пять медработников и разбиты шесть машин скорой помощи.

«Две машины разворовали. Мы с трудом купили и обеспечили машины. Такие беспорядки выводят их из строя. Сегодня поступили еще 13 машин скорой помощи. Мы будем их распределять по организациям здравоохранения», — сообщил Абдикаримов.

Первые случаи заражения коронавирусом в стране начали фиксироваться еще в марте 2020 года. В июне-июле в стране был резкий всплеск заражений, который затем сменился снижением случаев заболевания. В последние две недели количество случаев заражений растет.

Несмотря на пандемию, власти провели выборы в парламент 4 октября. Однако это все обернулось митингами и протестами, а также захватом Белого дома. Во время выборов и митингов граждане не всегда соблюдали дистанцию и не все носили маски.

По официальным данным, на 8 октября в Кыргызстане зафиксировано 1073 смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Заразились 48 342 человек, при это выздоровели 43 957 пациентов.