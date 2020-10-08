Начался четвертый день политического кризиса в Кыргызстане.

Итоги третьего дня: Экс-депутат Садыр Жапаров продолжал претендовать на должность премьер-министра, потому что, по его словам, его «избрал парламент». Позже депутаты заявили, что они только представили его как кандидата на эту должность. Вечером треть депутатов парламента собралась за закрытыми дверями. Они пытаются начать процесс импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекова, но единодушия по этому вопросу между ними, судя по всему, пока нет.

Утро 8 октября началось с сообщения дружинников о том, что в 8 утра к дому правительства начали стягиваться сторонники Садыра Жапарова. Их возглавляет мужчина, назвавший себя его братом, он пытается пройти внутрь.

Пока дружинникам удается их удерживать, но по их сообщениям, «жапаровцев» становится все больше. По словам одного из очевидцев, они рассказывают, что приехали с Иссык-кульской области.