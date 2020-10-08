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На четвертый день протестов, столкновений с силовиками и захвата Белого дома, местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова остаётся неизвестным.

Ситуация в Кыргызстане пока нестабильна, а Жээнбеков заявляет, что он легитимен и готов сесть за стол переговоров с политическими силами.

Юристы правовой клиники «Адилет» разъяснили, какова законная процедура импичмента и что будет, если Жээнбеков добровольно уйдет в отставку.

При каких условиях президент покидает пост досрочно

По Конституции, только в четырех случаях президент досрочно прекращает полномочия:

  • уход по собственному желанию;
  • импичмент;
  • не может работать из-за болезни;
  • смерть.

Первый сценарий: президент сам пишет заявление и уходит

Если президент напишет заявление о своей отставке, его полномочия временно исполняет торага (спикер) Жогорку Кенеша до избрания нового главы государства.

Если же торага парламента не может исполнять полномочия президента, то это делает премьер-министр.

При этом, досрочные выборы нового президента должны пройти в течение трех месяцев с момента прекращения полномочий главы государства.

Ни торага ЖК, ни премьер-министр в этом случае не имеют права назначать досрочные выборы в парламент, отправлять правительство в отставку и баллотироваться в президенты на досрочных выборах.

Второй сценарий: импичмент

Если Жээнбеков не уходит в отставку добровольно, Жогорку Кенеш может отречь его от должности. По Конституции, есть целый ряд условий для запуска процедуры импичмента.

  • Жогорку Кенеш выдвигает обвинения президенту, если это поддерживают как минимум 40 депутатов (одна треть от общего числа парламентариев).
  • В ЖК должна появиться комиссия и дать свое заключение по обвинениям президенту.
  • ЖК рассматривает документы и минимум 61 депутат должен проголосовать за постановление о выдвижении обвинения против президента.
  • Если обвинения выдвигаются, генеральный прокурор должен решить, были ли признаки преступлений в действиях президента.
  • После этого, заключение генпрокурора снова рассматривают в парламенте. Если депутаты уверены, что признаки преступлений со стороны президента были, то они назначают дату рассмотрения обвинений против главы государства.
  • У ЖК есть три месяца на всю процедуру импичмента. Если в этот срок решение не будет принято, то выдвинутое обвинение считается отклоненным.
  • Постановление Жогорку Кенеша об отрешении президента от должности принимается тайным голосованием. «За» должны проголосовать минимум 80 депутатов (две трети от их общего числа).

В истории современного Кыргызстана никому из президентов ещё не объявлялся импичмент.

Редактура: Анна Капушенко и Азиза Раимбердиева.

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