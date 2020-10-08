На четвертый день протестов, столкновений с силовиками и захвата Белого дома, местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова остаётся неизвестным.

Ситуация в Кыргызстане пока нестабильна, а Жээнбеков заявляет, что он легитимен и готов сесть за стол переговоров с политическими силами.

Юристы правовой клиники «Адилет» разъяснили, какова законная процедура импичмента и что будет, если Жээнбеков добровольно уйдет в отставку.

При каких условиях президент покидает пост досрочно

По Конституции, только в четырех случаях президент досрочно прекращает полномочия:

уход по собственному желанию;

импичмент;

не может работать из-за болезни;

смерть.

Первый сценарий: президент сам пишет заявление и уходит

Если президент напишет заявление о своей отставке, его полномочия временно исполняет торага (спикер) Жогорку Кенеша до избрания нового главы государства.

Если же торага парламента не может исполнять полномочия президента, то это делает премьер-министр.

При этом, досрочные выборы нового президента должны пройти в течение трех месяцев с момента прекращения полномочий главы государства.

Ни торага ЖК, ни премьер-министр в этом случае не имеют права назначать досрочные выборы в парламент, отправлять правительство в отставку и баллотироваться в президенты на досрочных выборах.

Второй сценарий: импичмент

Если Жээнбеков не уходит в отставку добровольно, Жогорку Кенеш может отречь его от должности. По Конституции, есть целый ряд условий для запуска процедуры импичмента.

Жогорку Кенеш выдвигает обвинения президенту, если это поддерживают как минимум 40 депутатов (одна треть от общего числа парламентариев).

В ЖК должна появиться комиссия и дать свое заключение по обвинениям президенту.

ЖК рассматривает документы и минимум 61 депутат должен проголосовать за постановление о выдвижении обвинения против президента.

Если обвинения выдвигаются, генеральный прокурор должен решить, были ли признаки преступлений в действиях президента.

После этого, заключение генпрокурора снова рассматривают в парламенте. Если депутаты уверены, что признаки преступлений со стороны президента были, то они назначают дату рассмотрения обвинений против главы государства.

У ЖК есть три месяца на всю процедуру импичмента. Если в этот срок решение не будет принято, то выдвинутое обвинение считается отклоненным.

Постановление Жогорку Кенеша об отрешении президента от должности принимается тайным голосованием. «За» должны проголосовать минимум 80 депутатов (две трети от их общего числа).

В истории современного Кыргызстана никому из президентов ещё не объявлялся импичмент.