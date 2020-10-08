Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева сообщила, что 8 октября Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с новым спикером Мыктыбеком Абдылдаевым, выбранного частью депутатов и легитимность которого вызывает вопросы.

Стамалиева отметила, что Жээнбеков ранее неоднократно заявлял, что проводит переговоры с политическими силами, которые намерены вернуть ситуацию в правовое русло.

«Во время переговоров разговор шел об этом в первую очередь. Президент отметил, что для него сейчас главная задача — вернуть ситуацию в правовое русло. Он еще раз подчеркнул, что в стране легитимные президент и парламент, он видит важным организовать встречу со спикером Жогорку Кенеша», — сказала Стамалиева.

По её словам, в ходе разговора президент затронул вопросы кадровых назначений и отметил необходимость их легитимизации.

«Во время разговора был затронут вопрос импичмента, который звучит в стенах парламента. Президент отметил, что перед ним сейчас стоит важная задача — вернуть ситуацию в правовое русло. Он отметил, что готов обсудить все вопросы из-за сложившейся ситуации. В этом он особо подчеркнул роль спикера Жогорку Кенеша и легитимного органа — парламента», — отметила Стамалиева.

В пресс-службе Жогорку Кенеша сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента.

В ходе разговора Абдылдаев рассказал президенту о предпринимаемых мерах парламентом для стабилизации ситуации в стране и озвучил предложения депутатов по выходу из сложившегося положения.

«Несмотря на трудность принимаемых решений, необходимо в кратчайшие сроки принять меры выхода из сложившейся ситуации. Потому что страна не может жить в режиме ожидания», — подчеркнул Абдылдаев.

После протестов, столкновений с силовиками, захвата Белого дома демонстрантами местонахождение Сооронбая Жээнбеков остаётся неизвестным. Его пресс-служба утверждает, что он в Бишкеке.



Президент уже сделал несколько заявлений. В одном из них он сказал, что готов к диалогу, но ни одна из политических сторон пока не предложила ему переговоры по урегулированию ситуации.