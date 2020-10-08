Вице-спикер Жогорку Кешеша Аида Касымалиева на своей странице в Фейсбук написала, что считает Сооронбая Жээнбекова народным президентом и надеется, что он доработает свой срок. Она отмечает, что пришла в политику в команде Жээнбекова.

«Сооронбай Шарипович не менялся в худшую сторону, как стал президентом. Остался таким же добрым, доступным, простым, думающим, верующим, трудолюбивым и ответственным. Я доверяю своему разуму, своим ощущениям и интуиции. А остальное — политика. Я не доверяю чёрному пиару, когда огромные ресурсы были брошены на то, чтобы изо дня в день составлять нехороший образ того, кем не является президент Сооронбай Жээнбеков», — пишет Касымалиева.

Она надеется, что все вернутся в правовое поле и сохранят целостность государства.

«Президент доработает свой срок и будет жить среди народа в почете и уважении, как он всегда говорил. Ещё одно важное его качество, он принимает критику и способен работать над ошибками. Пора всем сплотиться не вокруг своих амбиций, а вокруг законности и целостности страны и народа!» — написала вице-спикер парламента.

Я пришла в большую политику в команде Сооронбая Шариповича. Когда я пришла в парламент в 2017-м, он стал... Опубликовано Aida Kasymalieva Среда, 7 октября 2020 г.

7 октября депутаты собрались на внеочередное собрание для подписания импичмента президенту и формирования нового правительства в отеле «Жаннат». Среди собравшихся Аиды Касымалиевы не было. По итогам заседания, собравшиеся депутаты не смогли окончательно подписать импичмент президенту и сформировать правительство. Сейчас Жээнбеков — деуствующий президент страны.

В сети появилось видео, на котором собравшиеся депутаты выходят из отеля. На видео депутатка Эльвира Сурабалдиева говорит, что спикер не расписался под импичментом, потому что «хочет подумать». А депутат Мирлан Жеенчороев, сказал, что расписались примерно 30 человек, но не говорит за что собирали подписи.

Уже 2 человека самовольно объявили себя премьер-министрами. Экс-депутата Садыра Жапарова якобы избрала главой кабмина часть депутатов, которые собирались в отеле «Достук» 6 октября. Также на этом заседании нардепы избрали нового спикера Мыктыбека Абдылдаева.

Позже сам Абдылдаев пояснил, что Садыр Жапаров не утвержден парламентом на должность главы правительства, а выдвинут «коалицией парламентского большинства» на экстренном заседании. По некоторым данным, на том заседании присутствовали 35 депутатов, однако некоторые депутаты дали доверенности своим коллегам, что они поддерживают кандидатуру Жапарова. Но сколько депутатов дали доверенности неизвестно. Юристы считают, что депутаты нарушили нормы Конституции при избрании Жапарова.

Премьер-министром объявил себя и Тилек Токтогазиев — кандидат на выборах от партии «Ата-Мекен». В доме правительства 7 октября, где собирался самопровозглашенный координационный совет в составе представителей нескольких партий Токтогазиева выдвинули в качестве кандидата на пост премьер-министра и пока он на эту должность не утвержден.

Формально действующим главой кабмина остается Кубатбек Боронов, несмотря на его заявление об отставке. По закону, президент должен принять или отклонить отставку, чего сделано не было.