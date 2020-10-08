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По данным штаба, за прошедшие сутки скончались четыре пациента от осложнений вызванных коронавирусом — два случая смерти в Баткенской области, по одному случаю в Бишкеке и Ошской области.

Всего за время пандемии умерли 1 073 пациента с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 8 октября выявили 245 новых случаев заражения COVID-19:

  • Бишкек — 77;
  • Ош — 13;
  • Чуйская область — 17;
  • Ошская область — 62;
  • Таласская область — 3;
  • Нарынская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 8;
  • Джалал-Абадская область — 44;
  • Баткенская область — 19.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов выразил обеспокоенность увеличением числа зараженных COVID-19, так как уже два дня наибольшее количество новых случаев фиксируют в Бишкеке.

«Подобное количество было 53 дня назад, в начале августа. Если на юге до этого была напряженная обстановка, то теперь в Бишкеке обостряется ситуация», — сказал он.

За все время пандемии в республике выявили 48 342 случая заражения коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 159 пациентов.

  • Бишкек – 17;
  • Ош – 11;
  • Чуйская область – 14;
  • Ошская область – 14;
  • Таласская область – 10;
  • Нарынская область – 11;
  • Иссык-Кульская область – 20;
  • Джалал-Абадская область – 37;
  • Баткенская область – 25.

Всего за время пандемии выписали 43 957 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 10 случаев заражения:

  • Бишкек — 1;
  • Чуйской области — 1;
  • Ошской области — 4;
  • Джалал-Абад области — 3;
  • Таласской области – 1.

За прошедшие сутки выписан из стационаров с выздоровлением один медработник, из домашней самоизоляции выписаны два медика.

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