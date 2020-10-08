По данным штаба, за прошедшие сутки скончались четыре пациента от осложнений вызванных коронавирусом — два случая смерти в Баткенской области, по одному случаю в Бишкеке и Ошской области.
Всего за время пандемии умерли 1 073 пациента с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 8 октября выявили 245 новых случаев заражения COVID-19:
- Бишкек — 77;
- Ош — 13;
- Чуйская область — 17;
- Ошская область — 62;
- Таласская область — 3;
- Нарынская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 8;
- Джалал-Абадская область — 44;
- Баткенская область — 19.
Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов выразил обеспокоенность увеличением числа зараженных COVID-19, так как уже два дня наибольшее количество новых случаев фиксируют в Бишкеке.
«Подобное количество было 53 дня назад, в начале августа. Если на юге до этого была напряженная обстановка, то теперь в Бишкеке обостряется ситуация», — сказал он.
За все время пандемии в республике выявили 48 342 случая заражения коронавирусом.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 159 пациентов.
- Бишкек – 17;
- Ош – 11;
- Чуйская область – 14;
- Ошская область – 14;
- Таласская область – 10;
- Нарынская область – 11;
- Иссык-Кульская область – 20;
- Джалал-Абадская область – 37;
- Баткенская область – 25.
Всего за время пандемии выписали 43 957 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 10 случаев заражения:
- Бишкек — 1;
- Чуйской области — 1;
- Ошской области — 4;
- Джалал-Абад области — 3;
- Таласской области – 1.
За прошедшие сутки выписан из стационаров с выздоровлением один медработник, из домашней самоизоляции выписаны два медика.