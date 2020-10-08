По данным штаба, за прошедшие сутки скончались четыре пациента от осложнений вызванных коронавирусом — два случая смерти в Баткенской области, по одному случаю в Бишкеке и Ошской области.

Всего за время пандемии умерли 1 073 пациента с ранее выявленным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб сообщил, что в Кыргызстане за сутки на 8 октября выявили 245 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 77;

Ош — 13;

Чуйская область — 17;

Ошская область — 62;

Таласская область — 3;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 8;

Джалал-Абадская область — 44;

Баткенская область — 19.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов выразил обеспокоенность увеличением числа зараженных COVID-19, так как уже два дня наибольшее количество новых случаев фиксируют в Бишкеке.

«Подобное количество было 53 дня назад, в начале августа. Если на юге до этого была напряженная обстановка, то теперь в Бишкеке обостряется ситуация», — сказал он.

За все время пандемии в республике выявили 48 342 случая заражения коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 159 пациентов.

Бишкек – 17;

Ош – 11;

Чуйская область – 14;

Ошская область – 14;

Таласская область – 10;

Нарынская область – 11;

Иссык-Кульская область – 20;

Джалал-Абадская область – 37;

Баткенская область – 25.

Всего за время пандемии выписали 43 957 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 10 случаев заражения:

Бишкек — 1;

Чуйской области — 1;

Ошской области — 4;

Джалал-Абад области — 3;

Таласской области – 1.

За прошедшие сутки выписан из стационаров с выздоровлением один медработник, из домашней самоизоляции выписаны два медика.