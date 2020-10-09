Вице-спикер парламента Аида Касымалиева, пришла в парламент от партии СДПК, выдвигалась на выборы от провластной партии «Биримдик».

О встрече в отеле «Достук» 6 октября. Я участвовала на заседании в «Достуке», был кворум. Легитимным остаются лишь президент и парламент. Жогорку Кенеш должен собраться и избрать нового спикера, я отдала свой голос, я очень сильно поддерживаю кандидатуру Мыктыбека Абдылдаева, как человека, который соблюдает все нормы законности. Мы собрались и я проголосовала за спикера.

Почему голосовали за Садыра Жапарова? Предлагали Садыра Жапарова на тот момент, мы проголосовали за Садыра Жапарова. Потому что он единственный такой популярный, когда все выходят в люди, то поддерживают только его, остальных гонят с площадей, закидывают баклажками.

Изнутри знаю ситуацию, переговоров между Садыром Жапаровым и Сооронбаем Жээнбековым не было. Вы же видите ситуацию, она острая, спонтанная, самая главная цель — это сохранение стабильности и законности.

Если бы он был в сговоре с Жээнбековым, то он бы так долго не сидел в колонии. Он только вышел и выставил свою кандидатуру. Для меня самое главное, чтобы это был человек, который объединяет всех кыргызстанцев. Самое главное сейчас, кто бы ни был, нужно сейчас войти в законное русло, чтобы парламент эту свою миссию доработал с новым спикером, провел новые выборы и вернул всем легитимность. Иначе очень страшно.

Когда мы Жапарова рассматривали, суд его оправдал. Насколько законно решение суда, я не знаю. Ситуация так стремительно развивается, я постоянно сижу и отслеживаю, выхожу к людям, пытаюсь организовывать помощь городу. Я думаю, что нужно изучать и потом дальше давать комментарии.

О давлении на депутатов. Нет, на меня не было давления. Я была просто очень усталой после выборов, вернулась из Узгена, не спала из-за этих событий, волновалась.

О президенте. Жээнбеков имеет полное моральное право доработать свой срок, он народный президент, я поддерживаю его. Я надеюсь и уверена, что он досидит свой срок. Он единственный человек, который сейчас всех объединяет и пытается сохранить стабильность, легитимность, законность. Остальные борются за кресло, междусобойчики пошли.

Что будет дальше? Сейчас идет вопрос собрания всего заседания Жогорку Кенеша, готовится здание. Есть кандидатуры нескольких людей, не только Тилека Токтогазиева, но и Садыра Жапарова, еще говорят, будут выдвинуты кандидатуры некоторых политиков. Я поддержала уже Садыра Жапарова, я за него буду отдавать свой голос.

Я не знаю, почему депутаты «спрятались», меня это тоже волнует. В таких ситуациях видна командная работа, верность команде, стабильность. Если эти люди выходили с «Биримдиком», были кандидатами, то и сейчас они должны показывать свою активность.

Главная причина митингов — недовольство выборами, как они проходили, недовольство тем, как люди заявляют, что были подкупы. Я моральную ответственность за происходящее конечно беру. Насчет своих голосов, у меня очень чистая совесть. В любом случае будут выборы, я туда пойду, как кандидат выставлюсь, потому что я уверена…

Если это будет партийная система… Премьер-министр придет, подготовка к новым выборам начнется и какая система будет, пока неизвестно. В любом случае я выставлю свою кандидатуру, потому что я уверена в каждом голосе. Каждый голос я заработала и по стране, и в своем округе.