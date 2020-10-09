Сооронбай Жээнбеков в Генштабе фото пресс-служба президента

Президент Сооронбай Жээнбеков 9 октября посетил Генеральный штаб вооруженных сил и обсудил с его новым главой меры по стабилизации ситуации в стране.

«Сегодня я подписал указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения. Исходя из сложившейся ситуации, мы обязаны срочно взять ситуацию под контроль и укрепить мир», — отметил Жээнбеков.

Президент также подчеркнул, что помимо политических призывов, сейчас звучат призывы, направленные на раскол общества и что он «приложит все усилия, чтобы обеспечить мирную жизнь людей и целостность страны».

После протестов, столкновений с силовиками, захвата Белого дома демонстрантами местонахождение Сооронбая Жээнбеков оставалось неизвестным. Его пресс-служба утверждала, что он в Бишкеке.

В ночь на 9 октября он заявил, что готов добровольно покинуть должность президента после утверждения нового премьер-министра и правительства. Также пресс-служба главы государства 9 октября сообщила, что Жээнбеков подписал указ о введение в Бишкеке режима ЧП и вводе войск и военной техники в город.