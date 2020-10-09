Президент Сооронбай Жээнбеков освободил от исполнения обязанностей действующего председателя Госкомитета нацбезопасности Орозбека Опумбаева. Пока неизвестно, кто возглавит силовое ведомство.

5 октября оппозиционные партии собрались на мирный митинг против результатов выборов в парламент. По итогам выборов, большинство мест в парламенте могли получить провластная «Биримдик», связанная с кланом Жээнбековых, и «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Матраимовых. Ночью мирный митинг перерос в столкновения с силовиками. Позже демонстранты захватили Белый дом, здание ГКНБ и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева, экс-депутата Садыра Жапарова и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

После протестов, и.о. секретаря Совбеза, координатором силовых и правоохранительных органов провозгласил себя Омурбек Суваналиев. Он был кандидатом от партии «Бутун Кыргызстан» на выборах в парламент.

9 октября стало известно, что руководство, ветераны и личный состав ГКНБ выпроводили Суваналиева из здания комитета. Они считают, что силовые структуры и правоохранительные органы должны оставаться вне политики.