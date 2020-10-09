Пресс-служба ЦИК сообщила, что дату проведения новых парламентских выборов объявят до 6 ноября. По закону, у комиссии есть месяц с момента признания предыдущих выборов несостоявшимися для утверждения новой даты.

ЦИК пообещала сделать сделать избирательное законодательство республики «более демократичным», а также создать условия для того, чтобы больше партий могли попасть в парламент.

«ЦИК считает важным до назначения повторных выборов на законодательном уровне создать правовые условия для расширения представительства в парламенте политических сил, представляющих интересы граждан, в целях снижения рисков поствыборных кризисов принять изменения в избирательное законодательство в части снижения избирательного порога прохождения в парламент и размера избирательного залога», — говорится в сообщении.

ЦИК также обратилась к депутатам Жогорку Кенеша с просьбой собраться на заседание и рассмотреть возможность снижения порога прохождения и избирательного залога. Сейчас для прохождения в парламент партии необходимо набрать 7% голосов, а также внести в ЦИК 5 млн сомов для возможности участия в выборах.

В ЦИКе также посчитали, что Жогорку Кенеш должен изменить схему работы формы №2. В частности, ее предлагается оставить, однако запретить избирателям менять избирательный адрес в пределах одной области или завершить прием заявлений на получение формы № 2 за 30 дней до дня голосования.

Еще в Жогорку Кенеше должны решить, смогут ли принять участие в перевыборах партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», которые победили 4 октября, что и привело к политическому кризису в стране.

Сейчас конституционным законом можно запретить повторное участие только для отдельных кандидатов. Но вопрос запрета для целых политических партий для республики новый, и требует проработки депутатами парламента.

Не останется, по заверению ЦИК, без внимания и заявление двенадцати политических партий («Бир Бол», «Чон Казат», «Республика», «Мекенчил», «Реформа», «Ыйман Нуру», «Ата Мекен», «Мекен Ынтымагы», «Бутун Кыргызстан», «Ордо», «Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов», «Социал-демократы»), которое они направили членам комиссии 4 октября. Расследованием указанных в заявлении нарушений и их правовой оценкой должны будут заняться в МВД и Генпрокуратуре.

Поэтому партиям-заявителям рекомендуют предоставить в эти органы фото и видео, которые смогут доказать, что нарушения на самом деле были.