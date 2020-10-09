Гражданские активисты проведут 9 октября в Бишкеке марш против организованной преступности. Он начнётся в 14:00 на площади перед железнодорожным вокзалом Бишкека, на южном конце бульвара Эркиндик.

Организаторы марша из политического движения «Баштан Башта» проводят его в ответ на «дестабилизацию и хаос», которую, по их мнению, создали криминальные группировки в Кыргызстане на этой неделе.

«Очень скоро может оказаться так, что придет правительство, за которым стоят криминальные группы. Криминал на данный момент держит в страхе всю страну! — говорится в обращении активиста движения Улана Усойуна. — Депутаты не могут открыто собраться и принять законное решение, на бизнес и иностранных инвесторов идет давление, журналисты и гражданские активисты заявляют о неоднократных угрозах!»

Марш пройдёт на фоне сообщений о том, что преступные группировки оказывают давление на депутатов парламента в момент политического кризиса, которым Кыргызстан охвачен с понедельника.

Кризис наступил в результате парламентских выборов, которые прошли в стране 4 октября. На следующий день в Бишкеке прошла многотысячная акция протеста оппозиционных партий и гражданских активистов — они были недовольны многочисленными нарушениями в ходе выборов.

Протесты перешли в столкновения с милицией, а затем и в захват здания парламента, в котором также работает президент страны.

В течение следующих нескольких дней Кыргызстаном пытаются управлять несколько разных групп, а депутаты парламента всё не могут собраться на заседание, чтобы решить вопрос об импичменте президенту Сооронбаю Жээнбекову и сформировать новое правительство.

«Депутаты Жогорку Кенеша деморализованы, потому что их запугивают, — сказала в четверг депутатка Эльвира Сурабалдиева в интервью «Клоопу». — Причем запугивают их как раз с использованием криминала, они под давлением».