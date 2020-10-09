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Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане скончались 4 человека от осложнений, вызванных коронавирусом.

  • Ошская область – 1;
  • Баткенская область – 2;
  • Жалал-Абадская область – 1.

Всего за весь период пандемии скончались 1077 человек.

За сутки на 9 октября выявили 275 новых случаев заражения COVID-19:

  • Бишкек — 40;
  • Ош — 25;
  • Чуйская область — 28;
  • Ошская область — 49;
  • Таласская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 10;
  • Джалал-Абадская область — 47;
  • Баткенская область — 74.

За все время пандемии в республике выявили 48 617 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 140 пациентов.

  • Бишкек — 13;
  • Ош — 24;
  • Чуйская область — 13;
  • Ошская область — 41;
  • Иссык-Кульская область — 8;
  • Джалал-Абадская область — 21;
  • Баткенская область — 20;

Всего за время пандемии выписали 44 097 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 15 случаев заражения:

  • Ош — 1;
  • Баткенской области — 5;
  • Ошской области — 2;
  • Джалал-Абад области — 4;
  • Иссык-Кульской области — 3.

За прошедшие сутки выписано с выздоровлением из домашней самоизоляции выписаны три медработника.

Всего за все время пандемии в республике выявили 3379 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3075 медработников.

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