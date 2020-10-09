Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане скончались 4 человека от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ошская область – 1;

Баткенская область – 2;

Жалал-Абадская область – 1.

Всего за весь период пандемии скончались 1077 человек.

За сутки на 9 октября выявили 275 новых случаев заражения COVID-19:

Бишкек — 40;

Ош — 25;

Чуйская область — 28;

Ошская область — 49;

Таласская область — 2;

Иссык-Кульская область — 10;

Джалал-Абадская область — 47;

Баткенская область — 74.

За все время пандемии в республике выявили 48 617 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 140 пациентов.

Бишкек — 13;

Ош — 24;

Чуйская область — 13;

Ошская область — 41;

Иссык-Кульская область — 8;

Джалал-Абадская область — 21;

Баткенская область — 20;

Всего за время пандемии выписали 44 097 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.

Среди медработников выявили 15 случаев заражения:

Ош — 1;

Баткенской области — 5;

Ошской области — 2;

Джалал-Абад области — 4;

Иссык-Кульской области — 3.

За прошедшие сутки выписано с выздоровлением из домашней самоизоляции выписаны три медработника.

Всего за все время пандемии в республике выявили 3379 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3075 медработников.