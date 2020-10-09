Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане скончались 4 человека от осложнений, вызванных коронавирусом.
- Ошская область – 1;
- Баткенская область – 2;
- Жалал-Абадская область – 1.
Всего за весь период пандемии скончались 1077 человек.
За сутки на 9 октября выявили 275 новых случаев заражения COVID-19:
- Бишкек — 40;
- Ош — 25;
- Чуйская область — 28;
- Ошская область — 49;
- Таласская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 10;
- Джалал-Абадская область — 47;
- Баткенская область — 74.
За все время пандемии в республике выявили 48 617 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 140 пациентов.
- Бишкек — 13;
- Ош — 24;
- Чуйская область — 13;
- Ошская область — 41;
- Иссык-Кульская область — 8;
- Джалал-Абадская область — 21;
- Баткенская область — 20;
Всего за время пандемии выписали 44 097 пациентов из больниц и стационаров по всей стране.
Среди медработников выявили 15 случаев заражения:
- Ош — 1;
- Баткенской области — 5;
- Ошской области — 2;
- Джалал-Абад области — 4;
- Иссык-Кульской области — 3.
За прошедшие сутки выписано с выздоровлением из домашней самоизоляции выписаны три медработника.
Всего за все время пандемии в республике выявили 3379 случаев заражения коронавирусом среди медиков. Из них выздоровели 3075 медработников.