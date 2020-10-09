Фото: Александра Титова.

Пресс-служба Верховного суда сообщила, что не выносил оправдательного приговора в отношении Садыра Жапарова. Верховный суд отправил дело на пересмотр для проведения досудебного производства, отменив предыдущие решения.

«Садыр Жапаров и его адвокат ходатайствовали об отмене ранее вынесенных приговоров и о возобновлении дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Судебная коллегия удовлетворила ходатайство и направила дело в Генеральную прокуратуру для проведения досудебного производства», — говорится в сообщении Верховного суда.

Ранее сообщалось, что Садыр Жапаров оправдан Верховным судом. На основании этого часть депутатов 6 октября в отеле «Достук» выбрала его премьер-министром. На том же заседании часть депутатов избрала новым спикер Мыктыбека Абдылдаева. Позже он пояснил, что Жапаров ещё не утвержден парламентом на должность главы правительства, а выдвинут «коалицией парламентского большинства» на заседании.

На том заседании присутствовали более 30 депутатов, но для создания кворума другие нардепы якобы передали доверенности своим коллегам, чтобы те проголосовали за кандидатуру Жапарова. Но неизвестно, сколько депутатов передали доверенности и кому именно. Юристы считают, что депутаты нарушили нормы Конституции при избрании Жапарова.

Формально действующим главой кабмина остается Кубатбек Боронов, несмотря на его заявление об отставке. По закону, президент должен принять или отклонить отставку, чего сделано не было.

Дело Жапарова

Суд в 2018 году признал экс-депутата Садыра Жапарова виновным в финансировании митинга за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор» в городе Каракол и селе Саруу в 2013 году.

Суд посчитал, что тогда Жапаров управлял митингующими и дал им команду взять в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Его приговорили к 11,5 годам колонии усиленного режима. Позже Верховный суд сократил этот срок на полтора года.

Жапаров освободили из колонии после того, как митингующие захватили Белый дом 5 октября. Вместе с ним освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева, бывшего премьер-министра Сапара Исакова и экс-мэра Бишкека Албека Ибраимова.