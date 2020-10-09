Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на территории Бишкека для «скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации и наведения общественного порядка».

В указе, распространенном пресс-службой президент говорится, что режим ЧП начнет действовать с 8 вечера 9 октября и продлится до 21 октября. Также там говорится, что комендантом Бишкека будет назначен Алмазбек Орозалиев.

В указе говорится, что Генеральный штаб вооруженных сил должен ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блокпостов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Согласно указу президента, комендант во время ЧП в Бишкеке имеет право вводить комендантский час, особый режим выезда и въезда и запретить массовые мероприятия. Нарушителей правил будут выдворять за пределы города, выдворение коснется и иностранцев.

По законодательству Кыргызстана, в режиме ЧП в городе могут ввести ряд дополнительных ограничений:

— ограничение движения транспорта и проведение досмотра в них, кроме дипломатического транспорта;

— особый режим работы для предприятий и организаций. Но при этом особом режиме увольнять сотрудников по собственному желанию запрещается: это можно сделать только по уважительной причине;

— особые правила пользования связью.

Кроме того, на время ЧП вводится проверка документов в местах массового скопления граждан. И допускается особый контроль за СМИ, если они могут быть использованы для нагнетания обстановки на территории, где действует чрезвычайное положение.

При этом, в МВД заявили, что режим ЧП на территории города будет введен только с 10 октября.

Что не так с введением режима ЧП в Бишкеке?

Юристы правовой клиники «Адилет» отмечают, что указ президента должен быть передан в парламент до 00:00 10 октября, иначе он отменяется.

Затем Жогорку Кенеш своим постановлением в течение трех суток должен утвердить указ президента или отменить его большинством от числа присутствующих депутатов, но не менее чем 50 голосами депутатов парламента.

Юристы подчеркнули, что Конституция Кыргызстана прямо запрещает использование вооруженных сил для решения внутригосударственных политических задач.

Также юристы сомневаются, подписывал ли президент указ, потому что аппарат президента не опубликовал текст указа с подписью президента.

«Учитывая, что с 5 октября Сооронбай Жээнбеков фактически не имеет возможности исполнять свои должностные обязанности, возникают вполне обоснованные сомнения о том, был ли этот документ в действительности подписан», — считают в правовой клинике.

В пресс-службе главы государства в свою очередь заявили, что пока парламент утверждает режим ЧП, указ действует.

«В течение трех дней Жогорку Кенеш должен утвердить или отменить указ президента о введении чрезвычайного положения. Документ находится в силе, поскольку он вступает в силу с момента подписания», — отметили в пресс-службе.

Выдвинутый частью депутатов на пост спикера парламента Мыктыбек Абдылдаев в интервью «24.kg» заявил, что парламент ещё не получил указ президента.

Он также подтвердил, что депутаты в течении трёх суток с момента получения должны либо утвердить, либо отменить указ. Абдылдаев добавил, что депутаты соберут кворум в ближайшие сутки, поскольку с утверждением указа о ЧП затягивать нельзя.

«Указ о ЧП действует с момента подписания. Мы его должны только утвердить. Утверждение пройдет очень оперативно», — отметил он.

Депутаты соберутся для обсуждения этого вопроса 10 октября в государственной резиденции. Там же они могут рассмотреть кандидатуру на пост премьер-министра.

С чего все началось

В Кыргызстане 5 октября прошел митинг против результатов выборов в парламент. По итогам выборов, большинство мест в парламенте могли получить провластная «Биримдик», связанная с кланом Жээнбековых, и «Мекеним Кыргызстан», связанная с кланом Матраимовых.

В результате митинга был захвачен Белый дом, а некоторые чиновники стали подавать в отставку. Сейчас местонахождение президента Сооронбая Жээнбекова остаётся неизвестным. Его пресс-служба утверждает, что он в Бишкеке.

В ночь на 9 октября он заявил, что готов добровольно покинуть должность президента после утверждения нового премьер-министра и правительства. Также он подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и всего кабинета министров.

Режим ЧП в этом году в некоторых городах Кыргызстана уже вводился из-за пандемии коронавируса. Он действовал полтора месяца, однако тогда военная техника в город не вводилась.