Пресс-служба Сооронбая Жээнбекова опубликовала новое обращение главы государства к кыргызстанцам в ночь на 9 октября. В своем послании Жээнбеков заявил о готовности добровольно покинуть должность президента страны.

«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызстана», — говорится в его обращении.

По его словам, сейчас необходимо отправить в отставку Кубатбека Боронова, который является премьер-министром, а также членов правительства, которые по-прежнему считаются легитимными источниками власти.

«Чтобы легитимизировать назначение нового премьер-министра и членов правительства необходимы постановление Жогорку Кенеша и указ президента. Я готов подписать соответствующие указы, жду постановлений парламента», — говорится в заявлении.

По его мнению, Центральная избирательная комиссия должна назначить дату проведения новых парламентских выборов и это поможет «снизить нынешнюю политическую напряженность».

«Как ранее говорил, я намерен легитимизировать происходящие кадровые изменения. Для меня никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества», — говорится в обращении президента.

По закону, если Жээнбеков добровольно уйдет в отставку, то его обязанности будет исполнять спикер парламента. Сейчас часть депутатов избрала спикером Мыктыбека Абдылдаева, однако его легитимность остается под вопросом. При этом, досрочные выборы нового президента должны пройти в течение трех месяцев с момента прекращения полномочий главы государства.

Ранее пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева заявила о готовности Жээнбекова рассмотреть вопросы об импичменте, добавив, что глава государства пойдет на такой шаг после кадровых назначений и возвращения ситуации в правовое поле. Сам Жээнбеков уже неоднократно заявлял о своей готовности сесть за стол переговоров с лидерами партий и политических движений, однако, по его словам, никто из них еще не предложил ему единую площадку для переговоров.

Где находится президент – неизвестно. Его пресс-секретарь утверждает, что Жээнбеков покинул госрезиденцию утром 6 октября, но по-прежнему остается в Бишкеке.