Художница Жылдыз Бекова посвятила арт Умутбеку Алтынбеку уулу, который получил несовместимые с жизнью ранения во время митинга в Бишкеке 5 октября.

«Светлая память тебе Yмут! Ты на всегда останешься с нами!» — написала она.

19-летний парень вышел на мирный митинг несогласных с итогами выборов и уже не вернулся домой. У него остались мама и три сестры.

Сотрудники силовых структур стреляли по митингующим резиновыми пулями, применяли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Демонстранты в ответ закидывали силовиков камнями и палками. Он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии и его не удалось спасти. Тяжело ранены некоторые другие участники, получившие резиновой пулей в голову, у кого-то от взрывов светошумовых гранат пострадали конечности. Известно и о ранениях среди милиционеров.

На волне молодежного протеста, где требовали люстрацию, к власти попытались вернуться старые политики и уже 6 октября начали делить должности. Освобожденный сторонниками из мест заключения Садыр Жапаров, бывший в политике при двух президентах, 10 октября был избран и.о. премьера. Молодой политик Тилек Токтогазиев, участвовавший в мирном митинге против итогов выборов 5 октября и также претендовавший на пост премьера, находится в больнице — его ранили 9 октября на акции протеста против ОПГ, после того как с участниками столкнулись люди, называвшие себя сторонниками Жапарова. Адвокат и.о. премьера утверждает, что сторонники политика к этому не причастны и нападение — дело рук провокаторов.