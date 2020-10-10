Минздрав сообщил, что за минувшие сутки в ходе беспорядков в столице пострадало 7 человек. Двое из них были госпитализированы — это член партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев и охранник Темира Сариева.

Токтогазиеву попали камнем по голове во время митинга, а у охранника черепно-мозговая травма.

«Оба находятся в Национальном госпитале в отделении нейротравмы. Их состояние стабильное, соответствует тяжести полученных травм. Остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

За всё время беспорядков в Бишкеке, которые начались 5 октября, пострадало более тысячи человек. 5 октября стало известно о смерти 19-летнего парня, который получил несовместимые с жизнью ранения во время митинга.

Протесты в столице начались из-за несогласия кыргызстанцев с итогами выборов в парламент — СМИ и очевидцы не раз сообщали о массовой регистрации граждан по форме №2, подкупе избирателей и использовании админресурсов.

Митинг в Бишкеке начинался мирно, однако число агрессивно настроенных протестующих стремительно возрастало и протест перешёл в противостояние с сотрудниками силовых структур. Последние стреляли по митингующим резиновыми пулями, применяли водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Демонстранты в ответ закидывали силовиков камнями и палками.

В результате беспорядков митингующим удалось захватить Белый дом и разгромить его. Теперь среди политических сил идет борьба за пост премьер-министра и другие должности.

Уже известно о нескольких случаях нападения политиков за время беспорядков.

9 октября депутатку Эльвиру Сурабалдиеву ударил сторонник Садыра Жапарова.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев утверждает, что в его машину стреляли. Есть сообщения, что стреляли в машину политика Омурбека Бабанова. Бывший премьер-министр Сапар Исаков утверждает, что в его машину стреляли. Атамбаев считает, что произошедшее — спланированное покушение.